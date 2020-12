VIDÉO. Covid-19 : à l’Ehpad de Jeumont, une bulle de contact pour serrer ses proches dans les bras

Les résidents de l’#EPHAD et leurs #familles peuvent enfin se prendre dans les bras grâce à cette bulle de contact. Un #cadeau plein d’émotions pour les familles privées de contact physique depuis mars. @alibenbournane @F3nord @mairie_Jeumont #bullesecontact #tenteacalins pic.twitter.com/5oARnaXc1Y — Théry Bertrand (@TheryBertrand) December 4, 2020

Cela faisait neuf mois qu’elle n’avait pas pu prendre sa fille dans ses bras… alors Raymonde Loire, pensionnaire à l’Ehpad de Jeumont, savoure l’instant. "Se voir qu’une fois par semaine au parloir, c’était triste… explique-t-elle. Ce qui me plait, c’est la sensation de pouvoir tenir ma fille. Ça me manquait." Mais ne vous y trompez pas : toutes les mesures de sécurité face à la Covid-19 sont respectées.Alors que les Ehpad ont payé un lourd tribut à la maladie et à la solitude, le Centre hospitalier de Jeumont et la ville ont décidé d’investir dans ce qu’on appelle une bulle de contact pour permettre le contact physique entre les personnes âgées et leurs familles en toute sécurité pendant 20 minutes. 3000 euros… un coût non négligeable vécu comme un véritable cadeau de Noël pour les familles concernées.Gonflable en moins de deux minutes, la bulle de contact est séparée par une bâche centrale amovible désinfectée en permanence. Les personnes âgées se trouvent d’un côté. De l’autre, leurs proches n’ont qu’à insérer leurs bras dans des emplacements prévus à cet effet. Malgré une fine couche de plastique, le contact est bien réel et le bonheur… bien visible.Au-delà des proches des résidents, la bulle de contact est vue par les soignants comme un véritable dispositif médical. "Les soignants sont témoins de la détresse psychologique des patients et de leurs familles, raconte Eric Girardier, directeur de l’hôpital Sambre Avesnois. Pour eux, c’est un moyen d’améliorer la situation quotidienne."Fort de la réussite de cette installation, la mairie et le centre hospitalier ont d'ores et déjà acheté une deuxième bulle. Elle sera installée la semaine prochaine au foyer soleil.