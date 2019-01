VIDEO. Feignies : des automobilistes filmés en train de passer un passage à niveau fermé

Imprudence sur le passage à niveau de Feignies le 19.01.2019

ASKIP : Passages à niveau, attention danger !

4 points de moins sur le permis (+ 750€ d'amende) et surtout le risque d'une collision dramatique. Des automobilistes ont une nouvelle fois été filmés en train de passer un passage à niveau fermé. La scène s'est déroulée àprès de Maubeuge le week-end dernier.C’est un automobiliste qui a posté la vidéo sur Youtube (et Facebook). On y voit clairement des voitures franchir les barrières (sur ce passage, il n'y en a que deux) et traverser les voies."Des conducteurs ont trouvé le temps trop long et ont traversé le passage à niveau. Le train est passé à ce moment et par chance il roulait au ralenti et n’a percuté personne", r aconte une riveraine à l'Observateur. Selon un autre riverain, une voiture qui avait commencé à franchir les barrières, s'est ravisé in-extremis, évitant le pire.En fait, un train de marchandises est tombé en panne à proximité de son passage à niveau. Il avait déjà déclenché le signal automatique. Comme il n’avait pas franchi le passage à niveau, la barrière est restée fermée. Cela a duré de longues minutes. Trop longues pour certains qui ont préféré passer plutôt que faire demi-tour.