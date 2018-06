VIDEO. France-Argentine : le but de Benjamin Pavard qui soulage les Bleus

#CM2018 #FRAARG 57è, 2-2

BUT FRANCAIS

CHEF D'OEUVRE DE PAVARD



Sur un centre d'Hernandez, le ballon parvient à Pavard à 20m. Il ne se pose pas de question, et sa demi-volée de l'extérieur du droit termine dans la lucarne opposée, 2-2 !! https://t.co/RE8zwqmRGv — Téléfoot (@telefoot_TF1) 30 juin 2018

J'aime bien les reprises de volées

pavard t'es le plus beau jtm — obj (@titouann_br) 30 juin 2018

L'arbitre il a demandé la VAR sur le but de Pavard juste pour kiffer — Guilhem (@GuilhemMalissen) 30 juin 2018

Benjamin Pavard est le 1er défenseur à marquer en #CDM pour les Bleus depuis Lilian Thuram en 1998 contre la Croatie. CHAMPION #FRAARG — PMU Paris Sportifs (@PMU_Sportif) 30 juin 2018

Ce but de Pavard ❤️#FRAARG pic.twitter.com/OGq5dZ5hym — PMU Paris Sportifs (@PMU_Sportif) 30 juin 2018

Benjamin Pavard is.....como se dice....hot — Melody Magly (@MelodyMagly) 30 juin 2018

This is poetry. pic.twitter.com/Yb2prwV1er — Timothy Burke (@bubbaprog) 30 juin 2018

contre l'Argentine, avec une frappe à la 56e qu'on ne se lasse pas de voir et de revoir . Sans aucun doute l'un des plus beaux buts de sa (jeune) carrière. Le plus important surtout."Je suis encore ému" a témoigné le Nordiste au micro de TF1 après avoir revu pour la première fois son but, le troisième de sa carrière. "Je suis content ! Content pour toute l'équipe. Ça m' permis de nous donner une bouffée d'oxygène.""J'aime bien les reprises de volées" a-t-il ajouté. "Etant jeune - enfin je suis toujours jeune - je m'entraînais souvent à ça.", le Nordiste est devenu, en l'espace de quelques minutes, le héros d'une nation au bord de la crise de nerfs après avoir vu l'Argentine revenir au score puis passer devant (1-2).Et il ne séduit pas qu'en France, d'ailleurs..., et on ne sait pas si c'est ce qui a permis à un Mbappé libéré d'inscrire son superbe doublé dans les dix minutes qui ont suivi (64et 68), mais on n'en est pas moins persuadés !