VIDÉO. Il y a 11 ans, une tornade tuait trois personnes à Hautmont

"J'ai plus rien, je suis ruiné"

ARCHIVES. Il y a 11 ans, une tornade tuait quatre personnes à Hautmont

Onze ans après, la ville de Hautmont porte encore les stigmates de la catastrophe. Le 3 août 2008, vers 22 heures, une tornade secoue la petite ville de la Sambre. Le lendemain matin, le quartier de la Cité exotique n'est plus qu'un champ de ruines.Des toitures arrachées, des murs effondrés, des vitres pulvérisées, des voitures retournées... Un couple, qui a tenté de trouver refuge dans sa cave, s'est retrouvé enseveli et a perdu la vie. Une autre perdra la vie sous les décombres, et une quatrième se suicidera plus tard. Dix-huit personnes sont grièvement blessées, un millier de foyers sont touchés.Chez les rescapés, c'est l'hébétude. "J'ai pris ma femme et mon bébé, on s'est réfugiés dans la cave" raconte un jeune homme, sous le choc. "À 22h20 on est remontés. On avait plus rien. On avait plus rien. Tout est perdu, tout ce qu'on a fondé. Ça fait 6 mois qu'on a emménagé, notre bébé, il a 3 mois. On a plus rien. Je venais de commencer à travailler, j'ai plus rien. Faut que j'appelle mon patron, je commençais à huit heures ce matin, je peux pas aller travailler. J'ai plus rien, je suis ruiné."Le reportage diffusé au lendemain du drame sur France 3 Nord-Pas-de-Calais.D'autres décrivent le chaos, au plus fort des intempéries. "On aurait dit un roulement de tambours, mais très fort. J'ai 65 ans, j'ai jamais entendu un bruit pareil !". "Le mur qui montait à mon grenier s'est écroulé dans mon lit, avec toutes les portes et toutes les fenetres des chambres." "On a ramassé la télévision qui est passée par la fenêtre... C'est inimaginable !"