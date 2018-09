VIDEO. Mairieux : 4 mois après la mort de Léa, 3 ans, ses grand-parents témoignent

Mairieux : 4 mois après la mort de Léa, 3 ans, ses grand-parents témoignent



Marche blanche

Mairieux : marche blanche en hommage à Léa, 3 ans, morte il y a 4 mois

Les faits La petite Léa a perdu la vie le 21 mai, noyée dans un ruisseau situé près du domicile de ses grand-parents, qui étaient famille d'accueil. Son corps avait été retrouvé dénudé et un adolescent de 14 ans, placé dans cette famille, avait au même moment pris la fuite. Le jeune garçon avait été retrouvé le lendemain, avant d'être mis en examen et écroué quelques jours plus tard par le parquet de Valenciennes.

Dans le salon de ses grands parents, le portrait deest omniprésent... Une petite fille souriante, joyeuse, à l'évidence pleine de vie. 4 mois après le drame, la douleur est toujours très vive."On ne s'en remet pas, on n'y arrive pas...", témoigne, émue, Marie-Christine Marignon, la grand-mère de Léa. "On a notre rituel, on va plusieurs fois par jour au cimetière, on en a besoin."Des rituels, comme pour combler son absence. Mais en réalité, c'est tout un équilibre qui a été brisé. Alain, le grand père, a accepté de nous emmener dans le jardin. Là, où Léa avait l'habitude de venir jouer pas très loin non plus de là où elle a perdu la vie. Ce jour-là, un adolescent de 14 ans, placé dans la famille était là.Un garçon considéré comme déficient mental. Pour les grands-parents, ce drame n'aurait pas dû arriver. "On est famille d'accueil depuis 10 ans, explique le grand-père de Léa. Nous avons rencontré des problèmes avec ce jeune adolescent depuis 3 ans. Malheureusement, malgré des signalements faits, il s'en est pris à ma petite fille. c'est pour ça qu'on voudrait que ce genre de drames n'arrive plus jamais. Quand une famille d'accueil est en souffrance, je pense qu'il faut essayer de les aider. C'est le message que je veux faire passer aujourd'hui."L'enquête se poursuit pour déterminer la responsabilité de l'adolescent, aujourd'hui écroué. Les grands-parents, quant à eux, attendent d'être auditionnés.Ce samedi, 250 personnes ont participé à une marche blanche en hommage à Léa. Elle aurait eu 3 ans ce samedi.