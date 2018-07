VIDEO. À Maubeuge, le but de Pavard vu par son père : “Il a su saisir sa chance”

À Maubeuge, le but de Pavard vu par son père : "Il a su saisir sa chance"

En voilà qui n'ont pas raté une miette du but de Benjamin Pavard. À Maubeuge, les parents de celui que les fans de football ne surnomment plus seulement "Jeff Tuche", mais aussi "Mark Landers" en hommage au dessin animé "Olive et Tom", sont fiers de leur fils.Son père Frédéric, surtout. Lui-même ancien joueur de football, il a vu évoluer son fils jusqu'à ce but de l'égalisation (2-2) qui l'a fait vibrer.Ça aurait été n’importe qui, j’aurais été super content,mais là c’est tellement inattendu !" s'enthousiasme-t-il, d'autant plus queje pense que ça lui fait presque plus plaisir de faire marquer.". "En quelques instants, on voit tout défiler" se souvient Frédéric Pavard. "On a plein de flash qui arrivent, en même tempos on crie". Pour lui, le but a été "un grand moment d'émotion.""Il a su saisir sa chance" assure le Nordiste, fier de son fils, qui "a rien lâché". "La pression, on a l’impression qu’elle glisse un peu sur lui. "En tout cas, le Nordiste n'a pas oublié d'où il venait. "Il nous a appelé et on l’a félicités" confie Frédéric. "Il était en facetime dans le vestiaire, on lui avait envoyé un petit message et il nous a appelés pour nous dire merci !"