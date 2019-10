VIDÉO. Le Nordiste Benjamin Pavard signe une belle demi-volée avec le Bayern Munich

Ouverture du score

Une demi-volée de Benjamin Pavard, à l'extérieur de la surface de la réparation, qui vient caresser les filets adverses... Ça vous rappelle quelque chose ? Depuis son but contre l'Argentine, pendant la Coupe du monde de football en Russie, le défenseur originaire de Jeumont (Nord) a plusieurs fois tenté de réitérer son exploit... jusque-là sans succès.Vendredi soir, le Nordiste évoluant sous le maillot du Bayern Munich a pourtant réussi, en neuvième journée de Bundesliga, à inscrire une nouvelle "frappe de bâtard" contre Berlin.Une prestation certes moins impressionnante que le "plus beau but de la Coupe du monde 2018", mais que ses coéquipiers auront apprécié : le Bayern a ainsi ouvert le score, et a fini par l'emporter 2-0.Sublime, sa frappe marque-t-elle son retour au sommet ? Lorsqu'il était arrivé à Munich, le Nordiste avait été jugé moins performant qu'au Mondial 2018 , la faute à une saison plutôt décevante à Stuttgart, juste avant la relégation du club.