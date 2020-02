VIDÉO. Renault : après de mauvais résultats, faut-il s'inquiéter pour les usines du Nord Pas-de-Calais ?

Douai, Ruitz et Maubeuge : quel avenir pour les usines Renault du Nord Pas-de-Calais ?

La Scenic, l'Espace et le Talisman, produites à Douai, se vendent moins bien



L'usine de Ruitz qui équipe les modèles Clio et Capture est plus tranquille



Maubeuge toujours performante

Emmanuel Macron était venu visiter le site de Maubeuge en novembre 2018, une dizaine de jours avant l'arrestation de Carlos Ghosn. / © ETIENNE LAURENT / POOL / AFP

"Nous n'avons aucun tabou et nous n'excluons rien." C'est cette phrase de la présidente du groupe Renault par intérim Clotilde Delbos prononcée vendredi 14 février qui fait planer une possible restructuration sur les usines du constructeur automobile.Renault pourrait fermer des usines dans le monde et en France dans le cadre d'un plan d'économies sur trois ans. Cette stratégie intervient alors que l'entreprise enregistre son pire résultat en 10 ans : 141 milions d'euros de pertes et un recul de 3,3% du chiffre d'affaire. On est bien loin de 3,3 milliards d'euros de bénéfices de 2018.En 2019, l'usine de Douai n'a produit que 80 000 véhicules, deux fois moins que sa capacité."Les baisses d’effectifs, nous les subissons depuis longtemps. Nous étions 6 000 en 2003, nous sommes moins de 3 000 aujourd’hui.", regrette David Dubois, délégué CGT de Renault Douai à nos confrères de La Voix du Nord L'installation de la plateforme électrique prévue pour 2022 ne rassure pas tellement le travailleur. "La production de véhicules électriques c’est au moins 3 % de personnel en moins."L'usine STA à Ruitz est bien moins grande que celle de Douai (417 salariés) mais plus sereine. Elle produit les boîtes de vitesse automatiques qui équipent les modèles Clio et Capture, qui se vendent très bien.À Maubeuge, la production du Kangoo électrique est un véritable succès. "On est l'usine la plus performante en France chez Renault", se réjouissait-on lors de la visite du président Emmanuel Macron sur le site en nomvebre 2018 Les usines du nord attendent de nouvelles informations quant à l'avenir des différents lieux de productions.