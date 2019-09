VIDÉO. Rentrées des classes : à Jeumont, une rentrée un peu spéciale dans l'école ravagée par les flammes

Mobilisation générale

Rentrées des classes : à Jeumont, une rentrée un peu spéciale dans l'école ravagée par les flammes

rentrée plutôt chaleureuse à #Jeumont un bisou de la directrice à chaque enfant 👶 et aux parents 👍🏽 @TheryBertrand @F3nord @JLucDouchet pic.twitter.com/vvO3qPEUPk — Ali Benbournane (@alibenbournane) September 2, 2019

Tout était fin prêt pour la rentrée. Les élèves de l'école maternelle Sainte-Bernadette de Jeumont, près de Maubeuge (Nord) ont pu faire leur rentrée, près d'une semaine après l'incendie accidentel qui l'a ravagée "On a bien géré en fait, on a eu beaucoup d'aide, les parents sont venus nous aider" souligne Clotilde Bernard, professeur des écoles. "Ça a été dans l'urgence, mais on est prêts à reprendre dans de bonnes conditions."Tout le groupe scolaire a été chamboulé pour permettre d'accueillir les enfants à d'autres endroits.Une reprise qui allait de soi, dans cette école qui accueille 120 enfants. La direction avait indiqué, très vite après le drame, que la rentrée se ferait de toute façon "Apres, ça n'affecte pas trop les enfants parce qu'ils peuvent pas voir ce qui se passe, donc tout va bien" confie-t-on. "On est contents que ce soit la rentrée."Restent quelques détails auxquels il faudra s'habituer, comme certaines sections déménagées dans des préfabriqués.