VIDÉO. Le zoo de Maubeuge accueille deux tigresses de Sumatra dans le cadre du programme d'élevage européen

Moins de 500 individus en milieu naturel

"Au stade de danger critique d’extinction sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), les principales causes de sa disparition sont le braconnage et la destruction de son habitat naturel." Zoo de Maubeuge

C’est un événement auquel le zoo de Maubeuge se préparait depuis plus d'un an. Ces derniers jours, deux tigresses de Sumatra sont arrivées tout droit du Burgers‘Zoo d’Arnhem situé aux Pays-Bas. Les nouvelles pensionnaires, deux soeurs âgées de 5 ans, ont pris leurs quartiers dans leur box. Une période d'adaptation cruciale pour les fauves. "Dans les jours à venir, on va commencer à leur faire découvrir l’enclos en toute quiétude le matin avant l'arrivée des visiteur, explique Julien Paquet, chef animalier au zoo de Maubeuge. Ensuite, ce sont elles qui vont décider du timing qui est nécessaire pour évoluer en toute tranquillité." Les visiteurs pourraient donc les apercevoir dans les jours à venir.L’enclos, qui accueillait précédemment deux tigres blancs euthanasiés l'année dernière à l'âge de 16 ans pour des problèmes d'arthrose et d'insuffisance rénale, est actuellement en travaux et nécessite des aménagements particuliers, comme la pause d’un filet de sécurité à 7 mètres de hauteur, les tigres de Sumatra étant des félins grimpeurs et particulièrement agiles.Ces deux femelles jumelles ont été confiées au zoo de Maubeuge dans le cadre du programme européen d’élevage et de conservation après être nées en captivité au zoo d’Arnhem en 2014 d’une femelle en provenance d’un zoo Allemand et d'un mâle en provenance d’un zoo Anglais.Environ 120 individus sont actuellement répartis dans une cinquantaine de zoos en Europe, tandis que les experts estiment à moins de 500 leur nombre dans leur milieu naturel. "C'est un des carnivores les plus menacé au monde, donc nous somme très fiers de participer à ce programme d’élevage en accueillant ces deux jeunes femelles" se réjouit le directeur du parc zoologique de l’Avesnois, Jimmy Ebel.C’est la toute première fois que des tigres de Sumatra sont visibles dans le Nord Pas-de-Calais.