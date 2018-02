Violeur en série présumé à Pont-sur-Sambre : suivez la conférence de presse en direct à 15h

DIRECT

Violeur présumé de la Sambre : suivez la conférence de presse en direct à 15h

Un homme d’une soixantaine d’année a été interpellé lundi à Pont-Sur-Sambre, près de Maubeuge. L’ancien président du club de foot local pourrait être « le violeur de la Sambre », auteur d’une vingtaine de viols et agressions sexuelles dans le bassin de la Sambre depuis une trentaine d’années.Comment a-t-il été confondu ? A-t-il reconnu les faits au cours de sa garde à vue ? A quand remontent les premiers viols présumés ?Suivez en direct la conférence du procureur de la République de Valenciennes et du chef de la police judiciaire de Lille dès 15 heures, sur notre site internet et nos réseaux sociaux.