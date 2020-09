Mercato : l'arrivée d'Oréstis Karnézis, premier des 4 joueurs napolitains achetés par le LOSC, a été officialisée

🔴 Le LOSC officialise aujourd’hui le recrutement d’Oréstis Karnézis arrivé en provenance du @sscnapoli



Une contrepartie du transfert d'Osimhen

Des contrats déjà signés par des agents

Les contrats déclarés à la FFF par l'agent italien Andrea Boscolo au sujet de Ciro Palmieri. • © Capture d'écran FFF.fr

Les contrats déclarés à la FFF par l'agent de joueur Hervé Cros au sujet de Claudio Manzi. • © Capture d'écran FFF.fr

L'arrivée à Lille d'Oréstis Karnézis était annoncée depuis la fin du mois de juillet. Elle est désormais officielle. Le portier international grec, âgé de 35 ans, s'est engagé avec les Dogues pour une durée non précisée parle club nordiste.Karnezis sera la nouvelle doublure de Mike Maignan, à la place du Brésilien Leo Jardim, prêté au club portugais de Boavista, en passe d'être racheté par Gerard Lopez, le président et propriétaire du LOSC."En recrutant aujourd’hui un gardien de la trempe d’Oréstis Karnézis, ayant sillonné quatre championnats à travers l’Europe et disputé une Coupe du Monde, le LOSC ajoute non seulement une bonne dose d’expérience à son groupe", se félicite le LOSC dans son communiqué. "Mais il s’offre également un joueur performant doté de caractère et de leadership".Avant Lille, Karnezis a évolué à l'OFI Crète et au Panathinaïkos en Grèce, puis à l'Udinese en Italie, Grenade en Espagne, Watford en Angleterre puis de nouveau en italie, au Napoli. Selon L'Equipe , son transfert s'élèverait à 4 à 5 millions. Un prix élevé pour un joueur de cet âge, que Naples avait seulement acheté 1,5M€ à l'Udinese l'été dernier, lors de la conversion de son prêt en mutation définitive. Et il n'avait plus qu'un an de contrat avec le club italien.Le CIES, observatoire suisse du football, évalue d'ailleurs le portier grec à moins d'un million d'euros, le site Transfermarkt , lui, à 500 000 euros. Le LOSC paie-t-il donc au prix fort l'expérience d'Oréstis Karnézis ? Il semble plutôt que le montant de cette transaction soit lié à un autre transfert : celui de l'attaquant nigérian Victor Osimhen, vendu fin juillet par le LOSC au Napoli, pour un montant de 70 millions d'euros (+10 millions de bonus)."Karnézis et trois joueurs de la Primavera (équipe jeunes) - Manzi, Palmieri et Liguori - vont à Lille et j'ai réussi à obtenir des pourcentages sur de futures reventes", avait déclaré, le 1août, Aurielo De Larentiis, le président napolitain, au Corriere dello Sport, après l'officalisation de l'achat d'Osimhen. "Mais ce sont deux événements contractuellement séparés". Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio , Karnézis et ces trois jeunes Napolitains auraient été évalués ensemble 20 millions d'euros dans le cadre de cette transaction, soit 5 millions d'euros chacun. Une somme qui viendra en principe se déduire des 70 à 80 millions que le Napoli doit verser au LOSC pour l'acquisition d'Osimhen.L'évaluation paraît là encore très élevée pour des joueurs ayant une expérience encore limitée du football professionnel. La saison dernière, Luigi Liguori, petit ailier droit de 22 ans, évoluait en prêt au Fermana FC (Serie C, 3division italienne), où il n'a inscrit qu'un but en 9 matches disputés.Claudio Manzi, défenseur central de 20 ans, et Ciro Palmieri, attaquant de 20 ans, n'ont joué pour l'instant qu'avec les équipes de jeunes du Napoli. Le site Transfermarkt les évalue ainsi à... 75 000 euros chacun LOSC n'a pas encore annoncé officiellement le recrutement de ces trois jeunes italiens. En revanche, des agents de joueurs, eux, ont bien signalé à la Fédération Française de Football (FFF) des contrats signés avec le LOSC et deux de ces joueurs, Ciro Palmieri et Claudio Manzi.Andrea Boscolo a ainsi déclaré un contrat d'agent sportif avec Palmieri et une convention tripartite avec le LOSC et l'attaquant.De son côté, le Lyonnais Hervé Cros a également déclaré un contrat d'agent sportif avec Manzi et une convention tripartite avec le LOSC et le jeune défenseur.Hervé Cros est déjà intervenu comme intermédiaire dans plusieurs transferts internationaux du LOSC ces dernières années, notamment les arrivées en 2017 des Brésiliens Gabriel, Thiago Mendes et Luiz Araujo et le prêt de l'avant-centre argentin Ezequiel Ponce par l'AS Roma la même année. Il n'était pas l'agent de ces joueurs mais avait été commissionné sur ces transactions, au nom de leurs représentants, car disposant d'une licence FFF, sésame obligatoire pour signer un contrat avec un club français.Contacté au sujet de Claudio Manzi et de son recrutement par le LOSC, il n'a pas donné suite.