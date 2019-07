Mercato - LOSC : Adama Soumaoro vers Monaco ou l'Angleterre

Le mercato du LOSC Arrivées :

Timothy Weah (PSG)

Saad Agouzoul (Chabab Mohammedia, MAR)

Leo Jardim (Rio Ave, POR)

Reinildo (Belenenses, POR, option d'achat levée)

Abou Ouattara (Malines, BEL, option d'achat levée) Départs :

Thiago Mendes (Lyon)

Youssouf Koné (Lyon)

Anwar El Ghazi (Aston Villa, ENG)

Rominigue Kouamé (Cercle Bruges, BEL, prêt)

Imad Faraj (Belenenses, POR, prêt)

Hervé Koffi (Belenenses, POR, prêt)

Hakim Ouro-Sama (Belenenses, POR, prêt)

Scotty Sadzoute (Pau, prêt)

Jonathan Bumbu (Amiens, prêt)



Adama Soumaoro n'était pas sur la feuille de match samedi après-midi, à Saint-Quentin, lors du match amical entre le LOSC et le Stade de Reims, conclu sur le score de 1-1 Le défenseur central de 27 ans, formé à Lille, a obtenu un bon de sortie cet été, et selon nos confrères de La Voix du Nord , il aurait désormais des touches concrètes avec l'AS Monaco, mais aussi deux clubs anglais, Crystal Palace et Everton.Le transfert se négocierait entre 12 et 15 millions d'euros.