Mercato - LOSC : l'agent de Nicolas Pépé confirme des contacts avec deux clubs italiens et... le PSG

Pour Nicolas Pépé, la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) s'est terminée jeudi avec l'élimination de la Côte d'Ivoire par l'Algérie en quart de finale, aux pénalties. L'attaquant lillois, 2meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière, n'a pas vraiment brillé lors de cette compétition. Il n'a pas inscrit le moindre but et son sélectionneur a préféré le laisser sur le banc des remplaçants lors du quart perdu contre les Fennecs algériens. Par ailleurs, son avenir en club n'est toujours pas réglé.Les dirigeants du LOSC l'ont répété à maintes reprises : Nicolas Pépé devrait quitter les Dogues lors de ce mercato estival. Des offres à 80 ou 90 millions d'euros ont été évoquées par certains médias sans qu'elles ne se soient concrétisées pour le moment.Invité vendredi soir sur la chaîne L'Equipe , l'un de ses trois agents, Samir Khiat, confirme des contacts avec des clubs italiens, notamment l'Inter Milan et Naples. "Nicolas est ouvert à tout. Il vient de terminer sa CAN. L'objectif est de faire signer Nicolas au bon endroit, d'où la patience. La patience nous mène à faire les bons choix en règle générale. Quand vous regardez ce qu'on a fait depuis le début - que ce soit avec Nicolas, avec Jonathan Bamba ou d'autres joueurs dont on gère les intérêts - on a toujours été patient, on a toujours fait des choix sportifs et non financiers pour construire la carrière de chacun".Selon Samir Khiat, Nicolas Pépé ne quittera pas forcément la Ligue 1 cet été. "Le Paris Saint-Germain est une possibilité", assure-t-il. "Maintenant vous dire aujourd'hui qu'il va signer au PSG, je ne vais pas vous le dire, parce que ce serait vous mentir. Ce qui est important à savoir pour les supporters du LOSC, c'est qu'il faut que toutes les parties s'y retrouvent. Que ce soit le LOSC, le club acheteur et Nicolas Pépé. Que ce soit au niveau sportif, parce que c'est le plus important, comme au niveau financier.""Aujourd'hui, il y a des échanges, il y a des discussions", poursuit-il. "Il est sollicité, mais je ne vais même pas dire "sollicité", il est désiré par bon nombre de clubs. Parce que pour nous, il y a une différence entre être sollicité et être désiré, et ça, c'est très important. Aujourd'hui, le plus important pour Nicolas Pépé est d'être désiré et d'aller dans le bon club où il va jouer et continuer sa progression".Existe-t-il encore une chance que Pépé reste au LOSC, disputer la Ligue des Champions, s'il ne trouve pas ce "bon club". "Je ne vais pas faire de langue de bois mais dans le football, tout est possible", répond son agent. "Maintenant, il y a de très grandes chances que Pépé ne soit pas au LOSC. Maintenant, je ne suis pas devin, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer dans deux-trois semaines. Mais normalement, il devrait quitter le LOSC."