Mercato - LOSC : Anwar El Ghazi définitivement transféré à Aston Villa

L'information est désormais officielle : Anwar El Ghazi quitte le LOSC pour Aston Villa où il était prêté cette saison. Le club anglais, promu en Premier League, a décidé de lever l'option d'achat qu'il détenait sur l'attaquant international néerlandais, âgé de 24 ans.Ni le LOSC, ni Aston Villa n'ont souhaité communiquer le montant de cette option d'achat, mais elle s'élèverait à 8 millions de livres selon L'Equipe, soit environ 9 millions d'euros. Le joueur a signé un contrat de quatre saisons.Arrivé à Lille en janvier 2017 en provenance de l'Ajax Amsterdam, Anwar El Ghazi était la recrue phare du premier mercato de Gerard Lopez après son rachat du LOSC. Les Dogues avaient déboursé 8 millions d'euros pour le transfert de ce jeune espoir, cornaqué par le célèbre agent de joueurs portugais Jorge Mendes.Mais El Ghazi ne s'est jamais vraiment montré à la hauteur des attentes lilloises. En 39 matches de Ligue 1, il a trouvé seulement 5 fois le chemin des filets et ne faisait clairement plus partie des plans de son entraîneur Christophe Galtier.Prêté l'été dernier à Aston Villa, en deuxième division anglaise, l'attaquant batave a retrouvé des couleurs et de la confiance outre-Manche, où il a joué un rôle déterminant dans la remontée du club de Birmingham en Premier League, en inscrivant notamment un but lors de la finale des Play-Offs contre Derby County (2-1). Au total, El Ghazi a marqué 6 buts et délivré 6 passes décisives cette saison sous le maillot des Villans.Il s'agit du premier départ enregistré par le LOSC pour ce mercato d'été qui ouvre officiellement ce mardi en France, mais qui a débuté le 16 mai en Angleterre.