Mercato - LOSC : le Bayern Munich réticent pour Nicolas Pépé, selon un connaisseur du club

Journaliste à Bild et Sport Bild, Christian Falk, spécialiste allemand du Bayern Munich (auquel il consacre un blog ), a accordé ce vendredi un long entretien au site anglophone Get German Football News dans lequel il analyse le mercato des clubs germaniques et plus particulièrement celui des Bavarois, champions d'Allemagne en titre.Questionné sur une possible arrivée de Nicolas Pépé, l'attaquant ivoirien du LOSC, il répond que les responsables du Bayern l'ont "supervisé beaucoup de fois" mais seraient finalement réticents pour le transférer. "Je sais que le board (conseil d'administration NDR) a dit non à un transfert parce qu'il n'est pas de la qualité du Bayern Munich, mais s'ils ne trouvent pas d'ailier, peut-être qu'ils devront repenser à Pépé ! Mais je dirais non".Auteur de 23 buts toutes compétitions confondues cette saison sous le maillot lillois, Nicolas Pépé, 24 ans, fait figure de tête de gondole au LOSC, pour ce mercato, les dirigeants du club nordiste estimant pouvoir le vendre 80 millions d'euros En mars dernier, la chaîne sportive BeIN Sports affirmait que le Bayern Munich était prêt à faire une offre en s'alignant sur ce prix. Trois mois plus tard, rien ne s'est concrétisé pour le moment.Une autre piste semble également s'être refroidie ces derniers jours : celle de Liverpool, récent vainqueur de la Ligue des Champions. Selon deux journaux - l' Evening Standard et le Liverpool Echo - le club anglais ne souhaiterait pas recruter Nicolas Pépé cet été. "Les dirigeants de Liverpool soupçonnent que le nom du club soit utilisé pour créer un intérêt autour du joueur", écrivait ainsi la semaine dernière David Lynch, le correspondant à Liverpool de l'Evening Standard.Nicolas Pépé se prépare actuellement avec la sélection ivoirienne pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) en Egypte. Les Eléphants jouent leur premier match lundi contre l'Afrique du Sud. Selon L'Equipe, l'attaquant lillois aurait aimé être fixé sur son avenir avant le début de la compétition mais il devra visiblement patienter encore. Outre Liverpool et le Bayern Munich, les noms de l'Inter Milan, Manchester United et l'Atlético de Madrid ont été avancés comme possibles destinations du meilleur buteur des Dogues.