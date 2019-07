Mercato - LOSC : “Des discussions en cours” entre Naples et Nicolas Pépé, admet Carlo Ancelotti

🎥 Dimaro, l’agente di Nicolas Pépé, Samir Khiat, atterra in elicottero

"De toute évidence, Pépé nous intéresse, les agents sont là, on ne va pas le cacher. Les discussions sont en cours, on verra", a confié Ancelotti en conférence de presse.Les représentants de l'attaquant de 24 ans, que l'on dit convoité par plusieurs grands clubs européens (Liverpool, Manchester United, PSG, Inter Milan, Bayern Munich...), sont en effet arrivés ce jeudi, par hélicoptère, à l'hôtel de Dimaro, dans les Dolomites, où les Napolitains préparent la nouvelle saison.Avec le LOSC, Pépé reste sur une saison en boulet de canon : 22 buts et 11 passes décisives qui ont fait de lui le grand artisan de la 2place lilloise, derrière l'intouchable Paris Saint-Germain.Les dirigeants nordistes ont fixé le prix de son transfert à au moins 80 millions d'euros. Le club italien - qui n'a jamais déboursé plus de 39 millions d'euros pour un joueur (Gonzalo Higuain en 2013) - a-t-il les moyens d'aligner une telle somme ? Selon La Voix du Nord , le milieu offensif algérien Adam Ounas pourrait être cédé au LOSC, en échange, pour alléger la facture.D'autant que le Napoli reste aussi sur la trace du milieu de terrain colombien James Rodriguez, a assuré Ancelotti, qui a été son coach au Real Madrid et au Bayern Munich. Selon les médias italiens, les discussions piétinent autour du joueur de 27 ans dont le Bayern n'a pas souhaité lever l'option d'achat en fin de saison.