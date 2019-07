Mercato : le LOSC engage l'arrière gauche croate Domagoj Bradaric

Domagoj Bradaric, le défenseur latéral gauche, international U21 croate, s’est engagé pour 5 ans avec le #LOSC, en provenance de l’@hajduk. Il portera le numéro 2⃣9⃣ pic.twitter.com/YqhvZPR3FJ — LOSC (@losclive) July 19, 2019

Le mercato du LOSC Arrivées officialisées :

► Timothy Weah (PSG)

► Virgiliu Postolachi (PSG)

► Benjamin André (Rennes)

► Domagoj Bradaric (Hajduk Split, CRO)

► Leo Jardim (Rio Ave, POR)

► Saad Agouzoul (Chabab Mohammedia, MAR)

► Manuel Cafuma, dit "Show" (Primeiro de Agosto, ANG)

► Reinildo (Belenenses SAD, POR, option d'achat levée)

► Abou Ouattara (Malines, BEL, option d'achat levée) Départs officialisés :

◄ Thiago Mendes (Lyon)

◄ Youssouf Koné (Lyon)

◄ Anwar El Ghazi (Aston Villa, ENG, option d'achat levée)

◄ Rui Fonte (Fulham, ENG, retour de prêt)

◄ Jonathan Bumbu (Amiens, fin de contrat)

◄ Rominigue Kouamé (Cercle Bruges, BEL, prêt)

◄ Yves Dabila (Cercle Bruges, BEL, prêt)

◄ Imad Faraj (Belenenses SAD, POR, prêt)

◄ Hervé Koffi (Belenenses SAD, POR, prêt)

◄ Hakim Ouro-Sama (Belenenses SAD, POR, prêt)

◄ Scotty Sadzoute (Pau, prêt)



Cela fait plus d'un an que le LOSC travaillait sur ce transfert qui est désormais effectif : Domagoj Bradaric, international espoir croate de 19 ans, s'est officiellement engagé ce vendredi avec le club nordiste, paraphant un contrat de 5 ans.Son arrivée au poste d'arrière-gauche vient compenser le départ de Youssouf Koné à l'Olympique Lyonnais. Bradaric sera toutefois mis en concurrence avec la Mozambicain Reinildo Mandava. "Même s’il est encore jeune, il possède déjà les qualités techniques et mentales nécessaires pour devenir un joueur de haut niveau", estime Marc Ingla, le directeur général du LOSC, dans le communiqué diffusé sur le site des Dogues. "Il est doté d’un très bon pied gauche. Il n’a disputé qu’une saison pleine avec l’équipe première de l’Hajduk Split mais a déjà démontré une forte personnalité".Le transfert de Domagoj Bradaric, qui évoluait jusqu'ici à l'Hajduk Split en Croatie, est évalué à 7 millions d'euros (+ 1,5 million d'euros de bonus ainsi que 10% à la revente) selon Goal.com Le LOSC est actuellement en stage de préparation au Portugal où il affronte ce vendredi soir le club de Braga en match amical.