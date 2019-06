Mercato - LOSC : Hervé Koffi, Hakim Ouro-Sama et Imad Faraj en prêt à Belenenses SAD au Portugal

En quête de temps de jeu

Adam Jakubech (au centre) et Hervé Koffi (à droite), 2e et 3e gardiens du LOSC. / © FREDERIK GILTAY / FRANCE 3 NORD PAS-DE-CALAIS

L'information n'a été rendue officielle ni par le LOSC, ni par Belenenses SAD. Mais selon les journaux Record et A Bola , le gardien burkinabé Hervé Koffi (22 ans), le défenseur central togolais Hakim Ouro-Sama (21 ans) et l'ailier franco-marocain Imad Faraj (20 ans) rejoindront bientôt le club lisboète, probablement sous forme de prêts.A Bola a même sondé José Fonte, le défenseur central du LOSC, à leur sujet. "Ce sont trois jeunes gens de qualité qui ont besoin de jouer et trouver de la place pour progresser", leur a répondu l'international portugais. "Il me semble que Belenenses est une excellente opportunité pour eux, pour qu'ils puissent montrer qu'ils veulent être quelqu'un dans le football. Silas (l'entraîneur de Belenenses NDR) va apprécier ces gamins. J'espère qu'ils réussiront et qu'ils aideront Belenenses à faire une grande saison".Arrivé au LOSC à l'été 2017 à la demande de l'ex-coach argentin Marcelo Bielsa, Hervé Koffi est devenu le troisième choix de son successeur, Christophe Galtier, pour le poste de gardien, derrière Mike Maignan et Adam Jakubech. Il n'a été retenu que cinq fois cette saison sur le banc, sans disputer la moindre rencontre.Hakim Ouro-Sama, lui, a été recruté par les Dogues l'an dernier, pour intégrer la Pro2. Le Togolais n'a pas non plus joué cette saison en Ligue 1, tout comme son camarade de la réserve, Imad Faraj, au LOSC depuis l'âge de 7 ans.Faraj et Koffi sont sous contrat avec Lille jusqu'en 2022, Ouro-Sama jusqu'en 2023.Le président de Belenenses SAD, qui va les accueillir, a annoncé, il y a deux semaines, avoir conclu un accord de partenariat avec le LOSC pour des prêts ou des transferts de joueurs.Ce club lisboète, 9du dernier championnat du Portugal, se trouve dans une situation sportive et juridique assez complexe, puisque ses socios (supporters / actionnaires) ont décidé l'an dernier de faire sécession, en se séparant de la branche professionnelle (SAD), propriété du président et actionnaire majoritaire, Rui Pedro Soares.Il existe donc aujourd'hui deux clubs de Belenenses : le club pro, Belenenses SAD, et le club amateur du Clube de Futebol Os Belenenses qui a récupéré le blason historique, le stade et le palmarès du club historique. Ce dernier évolue en amateur, en 6division portugaise.