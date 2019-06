Mercato - LOSC : Jean-Michel Aulas (OL) confirme son intérêt pour Thiago Mendes

"Tanguy Ndombele est sollicité par les plus grands clubs. Rien n'est fait. Si il devait partir on a ciblé un certain nombre de joueurs. Thiago Mendes en fait partie" — Olympique Lyonnais (@OL) 25 juin 2019

Jean-Michel Aulas l'a reconnu ouvertement, ce mardi, en conférence : le milieu de terrain du LOSC, Thiago Mendes, lui plaît et pourrait constituer une solution de remplacement, en cas de départ de l'international français Tanguy Ndombélé. "Tanguy Ndombele est sollicité par les plus grands clubs", a reconnu le patron de l'Olympique Lyonnais."Rien n'est fait. Si il devait partir on a ciblé un certain nombre de joueurs. Thiago Mendes en fait partie."Âgé de 27 ans, Thiago Mendes a été un rouage essentiel de l'équipe lilloise vice-championne de France cette saison. Le Brésilien est sous contrat avec le LOSC jusqu'en 2022 mais ses dirigeants lui ont accordé un bon de sortie. A condition, bien entendu, d'y mettre le prix : les Dogues exigeraient 25 millions d'euros pour céder son milieu de terrain acheté 9 millions au Sao Paulo FC à l'été 2017.Ces derniers jours, les supporters lyonnais ont relevé que Thiago Mendes et son épouse Kelly avaient "liké", sur les réseaux sociaux, plusieurs publications ou messages liés à l'Olympique Lyonnais. Le joueur brésilien a également arboré récemment un sac à dos à l'effigie d'un lion.