Mercato - LOSC : Loïc Rémy et Jérémy Pied vont prolonger

Jérémy Pied (à droite) contre Angers le 13 septembre dernier. • © Denis Charlet / AFP

"Cela va se signer très rapidement, Loïc (Rémy) et Jérémy (Pied) seront là la semaine prochaine", a déclaré Galtier en conférence de presse. Rémy, 33 ans, a inscrit 7 buts en Ligue 1 lors de la saison achevée prématurément, dont le dernier de son club lors de la victoire 1-0 contre Lyon. Longtemps remplaçant, il avait terminé dans la peau d'un titulaire, partageant l'attaque avec Victor Osimhen.Le Nigérian, qui a assisté aux funérailles de son père au pays, n'est lui pas encore revenu à Lille, la situation sanitaire l'empêchant pour l'instant de faire le voyage.Pied, 31 ans, n'est lui apparu que 5 fois en championnat, mais son profil polyvalent, qui lui permet de jouer latéral droit ou gauche, est apprécié par Galtier.Le coach a également annoncé que les Dogues partiront en stage au Portugal début août et joueront six matches de préparation, les premiers le 18 juillet à Mouscron (Belgique) et le 25 juillet à Bruges (Belgique). Une pré-saison qui devrait, comme c'est désormais la tradition, se conclure par une rencontre amicale de prestige au Stade Pierre-Mauroy.