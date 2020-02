Mercato - LOSC : Nicolas Gaitan et Jean Onana arrivent, Abou Ouattara prêté, Gabriel prolonge

Nicolas Gaitan en renfort

🔴 Ses premiers mots, ses premiers pas sous le maillot lillois...



Nicolás Gaitán s'est confié en exclusivité à LOSCTV 🔽 pic.twitter.com/hy0nGFbB4z — LOSC (@losclive) February 1, 2020

Visite médicale pour Nicolas Gaitan contrat 6 mois + une année optionnelle en sus. Libre. Concurrence renforcée aux trois postes offensifs du milieu choix pour Galtier. Décision de recruter le gaucher prise jeudi soir. Arrivé cet après midi en Europe. #LOSC. — Domenighetti Joël (@jdomenighetti) January 31, 2020

Jean Onana pour l'avenir

🔴 Le milieu camerounais Jean Onana est Lillois



Lire le communiqué 🔽https://t.co/TaOEvr8a2N — LOSC (@losclive) January 31, 2020

Abou Ouattara prêté au Portugal

Le LOSC a multiplié les annonces, vendredi soir, dans la dernière ligne droite du mercato d'hiver qui s'est refermé à minuit.Première surprise de taille : l'arrivée de l'international argentin Nicolas Gaitan, 31 ans, qui s'est engagé librement avec les Dogues pour une durée de six mois.Ancien joueur de Boca Juniors, Benfica et de l'Atlético de Madrid, ce milieu offensif évoluait depuis mars 2019 au Chicago Fire, club de Major League Soccer (MLS), le championnat nord-américain de football, où il a inscrit 4 buts et délivré 11 passes décisives en 27 rencontres. Il est passé auparavant par la Chine et le Dalian Yifang où il a côtoyé José Fonte, l'actuel capitaine lillois. D'après Nicolas Gaitan, ce dernier a joué un rôle déterminant dans son arrivée à Lille, tout comme la présence de Renato Sanches qu'il connaît également très bien.Selon notre confrère Joël Domenighetti de L'Equipe, son recrutement a été décidé jeudi, après l'élimination du LOSC en Coupe de France par les amateurs Epinal (N2, 4e division) L'arrivée de Nicolas Gaitan vise à apporter davantage de maturité à l'effectif lillois dans le secteur offensif et à pallier les absences prolongées de Yusuf Yazici et Timothy Weah, tous deux blessés. "C’est un profil qui peut jouer tant sur les ailes qu’en position offensive axiale", a déclaré Marc Ingla, le directeur général du LOSC, dans le communiqué officialisant ce renfort. "Au-delà du talent du joueur, cette arrivée permet aussi de compléter l’effectif durant la période finale de récupération de Timothy Weah et la blessure de Yusuf Yazici. Cela nous apporte de la qualité et de la concurrence supplémentaire au sein de notre attaque et offre une solution de plus à Christophe Galtier".Le LOSC a également annoncé vendredi soir l'arrivée du milieu de terrain camerounais Jean Onana, 20 ans, qui évoluait jusqu'ici à Leixoes, en deuxième division portugaise.Polyvalent, ce grand gabarit de 1m89 évoluera dans un premier temps avec la réserve en National 2. Les Dogues lui ont fait signer un contrat de 5 ans.



Côté départs, le LOSC avait déjà officialisé vendredi après-midi le prêt d'Adama Soumaoro au Genoa (Italie). Un autre joueur est également prêté, pour une longue durée : le jeune ailier burkinabé Abou Ouattara rejoint le Vitoria Guimaraes, club portugais de première division, jusqu'en juin 2021.



🇵🇹 El #VitóriaGuimarães obtiene la cesión del atacante burkinés Abou Ouattara (20 | #Lille) hasta junio de 2021 con opción de comprar el 50% de la propiedad. pic.twitter.com/ntolqyJIhu — Mercatosphera (@mercatosphera) January 31, 2020



Arrivé l'hiver dernier à Lille, en provenance de Malines (Belgique), Ouattara n'a joué qu'un seul match de Ligue 1 avec le LOSC cette saison, contre Angers, au mois de septembre. Selon le journal portugais A Bola, Guimaraes disposerait d'une option pour acquérir 50% du joueur pour un montant de 3 millions d'euros.



Gabriel prolonge

🔴 ✍️ Bonne nouvelle !



Le LOSC a le plaisir d'annoncer la prolongation du contrat de son défenseur Gabriel, pour 2 années supplémentaires.



Le club et le joueur consolident leur relation 🤝



Félicitations, @biel_m04 !https://t.co/GylvMDa06P pic.twitter.com/73KijAxlFq — LOSC (@losclive) January 31, 2020

Farès Bahlouli trouve un nouveau club

Les yeux de plusieurs grands clubs européens seraient rivés sur lui, mais Gabriel a décidé de prolonger de deux ans son bail avec le LOSC, jusqu'en juin 2023. Le défenseur central brésilien voit ainsi sa valeur marchande consolidée pour le prochain mercato d'été.Âgé de 22 ans, Gabriel est arrivé au LOSC à l'hiver 2017. Après des prêts à Troyes puis au Dinamo Zagreb (Croatie), il a trouvé sa place au sein de l'effectif lillois où il fait désormais office de titulaire.



Comme Gabriel, Farès Bahlouli faisait partie des toutes premières recrues de Luis Campos, après le rachat du LOSC par Gerard Lopez. Mais son passage dans le Nord ne restera pas vraiment dans les mémoires. Absent des terrains depuis avril 2018 (et même des photos officielles du club), le milieu offensif franco-algérien a discrètement rompu son contrat avec Lille en décembre et a fini par trouver un nouveau club, vendredi, en toute fin de mercato.



🖋 Farès Bahlouli est Sang & Or !

Après Moustapha Bayal Sall cet été, c'est une nouvelle recrue de choix qui rejoint le club 👉 https://t.co/IIrizgjjhE pic.twitter.com/wQG4igByOB — Lyon Duchère A.S. (@LyonDuchereAS) January 31, 2020



Farès Bahlouli s'est engagé pour six mois avec Lyon-Duchère, club de National 1 (3e division).



Tariq Lamptey ne viendra pas



Contrairement à ce qu'avançaient ces derniers jours certains médias britanniques, qui évoquaient la signature d'un pré-contrat, le jeune arrière droit de Chelsea Tariq Lamptey ne viendra pas au LOSC, ni cet hiver, ni l'été prochain.



✍️ We’re delighted to announce the signing of Tariq Lamptey from @ChelseaFC!#BHAFC 🔵⚪️ — Brighton & Hove Albion ⚽️ (@OfficialBHAFC) January 31, 2020



Ce prometteur Anglais de 19 ans, en fin de contrat avec les Blues, s'est engagé vendredi avec un autre club de Premier League, Brighton & Hove Albion, où il côtoiera l'ex-Lillois Yves Bissouma. Son contrat avec les Seagulls s'étend jusqu'en juin 2023.