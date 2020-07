Mercato : le LOSC officialise ses trois premières (jeunes) recrues, dont le Marseillais Isaac Lihadji

Le LOSC a officialisé jeudi soir ses trois premières recrues du mercato estival : les attaquants français Isaac Lihadji et Usman Simbokali et le milieu de terrain angolais Osvaldo Capemba, dit "Capita".

Isaac Lihadji, 18 ans

Usman Simbokali, 19 ans

🔴 AVEC Usman SIMBAKOLI, le LOSC pense à l'avenir #MercatoLOSC#NewPlayerDetected



Osvaldo Capemba, 18 ans

🔴 Signature du jeune angolais, Osvaldo Capemba "Capita"#MercatoLOSC#NewPlayerDetected



Le LOSC joue comme à son habitude la carte jeune en ce début de mercato en annonçant trois nouvelles recrues de moins de 20 ans.C'est une belle prise, chipée à l'Olympique de Marseille. Formé par le club phocéen, Isaac Lihadji n'a pas voulu y signer pro, préférant le contrat proposé par le LOSC. A 18 ans, ce jeune attaquant, qui évolue sur l'aile droite, n'a fait jusqu'ici que deux petites apparitions en Ligue 1 la saison dernière, mais il est considéré comme un grand espoir du football français. Il est d'ailleurs passé par toutes les sélections de jeunes depuis les U16 jusqu'au U19."C’est un joueur de couloir, gaucher, dribbleur, qui va très vite et qui en plus, est capable de marquer et faire marquer. Nous sommes très fiers qu'un tel potentiel ait choisi le LOSC et nous le remercions pour la confiance qu’il place en notre projet", a commenté Marc Ingla, le directeur général du LOSC sur le site officiel du club nordiste Comme Lihadji, Usman Simbokali évolue en attaque. Comme Lihadji, il n'a pas souhaité signer pro pour son club formateur, le SCO d'Angers, où il évoluait la saison dernière avec les U19. Comme Lihadji, il a répondu favorablement à l'offre de contrat du LOSC.Âgé de 19 ans, Simbokali est présenté par le club nordiste comme un "attaquant de surface doué devant le but". Il ne devrait pas intégrer immédiatement le groupe entraîné Christophe Galtier mais évolue dans un premier temps avec l'équipe réserve.Ce jeune milieu offensif angolais, surnommé "Capita", a été déniché par les recruteurs du LOSC au CD Trofense, club de 3division portugaise. Il est présenté par le LOSC comme un "ailier explosif", "supervisé de longue date".A Lille, il retrouvera un compatriote, Manuel Cafumana dit "Show", mais devra d'abord faire ses preuves au sein de l'équipe réserve.Outre ses trois recrues, le LOSC a également officialisé hier la signature, chez les pros, de son jeune défenseur Nassim Innocenti , 18 ans, qui évoluait la saison dernière en U19.