Mercato - LOSC : des offres transmises pour Reine-Adélaïde (Angers) et Yazici (Trabzonspor)

Après un passage difficile à Arsenal, Jeff Reine-Adélaïde a retrouvé la cote sous le maillot d'Angers. / © MaxPPP



La piste turque

Yusuf Yazici avec la sélection turque contre la Russie en septembre dernier. / © OZAN KOSE / AFP

Osimhen ne viendra pas

Selon L'Equipe, le LOSC a entamé les discussions avec Angers pour tenter de débaucher son jeune ailier droit Jeff Reine-Adélaïde, 21 ans, qui prépare actuellement l'Euro Espoirs avec l'équipe de France. Les Dogues auraient déjà avancé une offre de 10 millions d'euros, assortie d'un pourcentage à la revente, semblable à celle effectuée pour Nicolas Pépé il y a deux ans.Mais si à l'été 2017, le club de l'Anjou avait accepté de vendre son attaquant ivoirien à Lille, les choses semblent un peu plus compliquées concernant Reine-Adélaïde, auteur de 3 buts et 3 passes décisives cette saison en Ligue 1. L'ex-joueur du RC Lens et d'Arsenal intéresserait plusieurs clubs français (Rennes, Nice et Monaco) et Angers semble vouloir faire grimper les enchères. Ses dirigeants exigeraient au moins 20 à 25 millions d'euros pour lâcher leur pépite, alors que le LOSC n'a jamais dépensé plus de 14 millions pour un joueur (Thiago Maia en 2017).Le club nordiste piste de toute façon plusieurs cibles en simultané pour ce mercato. Selon la chaîne de télévision TRT Spor, Lille aurait aussi transmis une offre de 12 millions d'euros au club turc de Trabzonspor pour son jeune milieu offensif, Yusuf Yazici, âgé de 22 ans.Auteur de 4 buts et 2 passes décisives cette saison en Süper Lig, Yazici est considéré comme l'un des plus prometteurs espoirs du footbal turc. Il compte déjà 12 capes avec la sélection nationale où il côtoie un certain Zeki Çelik, recruté avec succès l'été dernier par le LOSC.Ce gaucher évolue de préférence dans l'axe mais peut aussi jouer sur le côté droit. Pour le moment, le président de Trabzonspor, Ahmet Agaoglu, dit ne pas vouloir se séparer de Yazici, ni de son jeune équipier Abdülkadir Omur, qui serait lui aussi dans le viseur des Dogues. "Je dois admettre qu'Abdülkadir et Yusuf ont des offres, mais nous voulons garder les deux joueurs dans l'équipe", a-t-il déclaré sur TRT Spor mardi . Une façon là aussi de faire monter les enchères ?Selon le quotidien turc Akşam , l'offre de 12 millions d'euros du LOSC serait assortie de 4 millions de bonus.En revanche, une autre piste évoquée ces dernières semaines semble désormais s'évanouir pour le LOSC : celle de l'attaquant nigérian de Charleroi, Victor Osimhen. "Lille, c'est possible", avait déclaré il y a une dizaine de jours ce jeune joueur de 20 ans, auteur de 20 buts cette saison avec les Zèbres, toutes compétitions confondues.Mais selon La Dernière Heure , Osimhen opterait finalement pour l'Atalanta Bergame, 3du dernier championnat d'Italie et qualifié comme les Dogues pour la prochaine Ligue des Champions. Le transfert se ferait pour 15 millions d'euros.