Mercato : l'OL et le LOSC “n'ont pas pu se mettre d'accord” pour Thiago Mendes mais continuent les discussions

"Il n'y a rien de fait", a déclaré ce jeudi Jean-Michel Aulas, dans l'émission Team Duga sur RMC , au sujet du possible transfert de Thiago Mendes à Lyon. "J'ai eu Gerard Lopez au téléphone tout à l'heure et on n'a pas pu se mettre d'accord. Mais ceci étant, on discute, au même que pour un certain nombre d'autres joueurs puisqu'on a l'ambition encore de faire signer encore peut-être quatre joueurs".Mardi, le président de l'OL, avait déjà évoqué en conférence de presse le nom de Thiago Mendes comme possible remplaçant, au milieu de terrain, de l'international français Tanguy Ndombélé, courtisé par le club anglais de Tottenham."C'est effectivement une demande de Juninho (nouveau directeur sportif de l'OL NDR) et de Sylvinho (nouvel entraîneur de l'OL NDR)", a-t-il de nouveau indiqué sur RMC.Rouage important du LOSC vice-champion de France cette saison, Thiago Mendes a encore 3 ans de contrat dans le Nord, mais il a obtenu un bon de sortie pour ce mercato d'été. A condition d'y mettre le prix : les Dogues exigeraient au moins 25 millions d'euros pour s'en séparer.Le milieu de terrain brésilien, âgé de 27 ans, est arrivé à Lille à l'été 2017, en provenance du Sao Paulo FC, pour 9 millions d'euros. Un transfert à Lyon ne semble pas pour lui déplaire si on en juge les "like" que lui et son épouse ont posté ces dernières semaines sur des publications de supporters lyonnais sur les réseaux sociaux.Thiago Mendes s'est lui-même affiché avec un sac à dos arborant un lion.