Mercato - LOSC : la piste Flamengo se refroidit pour Thiago Maia

Exigência de última hora irrita Marcos Braz e Thiago Maia pode não vir mais, o negócio estava certo, na hora da assinatura do contrato, o acionista do clube se sobrepôs ao presidente do Lile e pediu prioridade na compra de Reinier por 30 milhões de euros.#futgloboradio — Gustavo Henrique Dando Choque (@gustavodaglobo) 30 mai 2019

"Pour Thiago Maia, il semble que Lille veuille impliquer un autre joueur en échange, dans la négociation, mais tout ça reste superficiel. Il n'y a rien", a déclaré vendredi Marcos Braz, vice-président de Flamengo, en conférence de presse Mardi, un journaliste de Radio Globo, Gustavo Henrique, assurait qu'un accord avait été trouvé entre le club de Rio de Janeiro et le LOSC pour le prêt d'un an de Thiago Maia moyennant une indemnité d'environ 1 million d'euros (couvrant le salaire du joueur sur la durée du prêt) et une option d'achat fixée à 8,5 millions d'euros.Mais selon ce même journaliste, les négociations n'ont pas abouti finalement, car le LOSC souhaitait aussi obtenir, en contrepartie du prêt de Maia, une option prioritaire d'achat sur un très grand espoir de Flamengo : le jeune milieu offensif Reinier, 17 ans, déjà pisté par les plus grands clubs européens, comme le Real Madrid.Ce joueur étant encore mineur, il ne pourra pas être transféré sur le Vieux Continent avant son 18anniversaire en janvier prochain. Mais d'après Gustavo Henrique, le LOSC aurait voulu que Flamengo lui accorde une option pour acheter le joueur 30 millions d'euros lorsqu'il sera transférable. Une proposition visiblement rejetée pour le moment.Ce montant de 30 millions peut surprendre car, jusqu'à présent, le LOSC n'a jamais dépensé plus de 14 millions d'euros pour un joueur, en l'occurrence... Thiago Maia.