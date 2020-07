Mercato : le LOSC prêt à faire une offre record pour s'offrir Jonathan David (La Gantoise) ?

À ce sujet, la rédaction vous recommande LOSC : pas de feu vert de la DNCG "dans l’attente d’éléments complémentaires"

Le LOSC va-t-il casser sa tirelire pour s'attacher les services du co-meilleur buteur de Jupiler Pro League ? C'est en tout cas ce que semblait indiquer L'Equipe mardi en évoquant une "offre ferme" de 25 millions de la part du club nordiste pour l'attaquant de La Gantoise, Jonathan David.Ce Canadien, âgé de 20 ans, a inscrit la saison dernière 23 buts, toutes compétitions confondues, dont 18 en championnat (ce qui le plaçait en tête du classement des buteurs à égalité avec l'Anversois Dieumerci Mbokani). Et il est sous contrat avec le club flamand jusqu'en juin 2023.Mais Lille n'est pas le seul club à s'intéresser à lui, puisque Jonathan David est aussi sur les écrans radars de plusieurs clubs de Premier League (Manchester United, Arsenal), de Bundesliga (Bayern Munich, Leverkusen, Dortmund, Mönchengladbach), de Serie A (Inter, Milan AC) ou encore de l'Olympique Lyonnais et du FC Porto. Selon Het Laatste Nieuws , La Gantoise aimerait faire monter les enchères pour son attaquant, afin d'obtenir une offre supérieure à 30 millions d'euros.Le LOSC semble en tout cas avoir les faveurs du joueur, si on en croit RMC En tout cas, si cette offre lilloise à 25 millions venait à se concrétiser, il s'agirait du plus gros transfert de l'histoire du club nordiste, qui attend encore cependant que la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) valide ses comptes et son prochain budget.Le plus gros achat du LOSC, à ce jour, reste le milieu de terrain portugais Renato Sanches, acquis l'été dernier pour 20 millions d'euros.L'attaque sera le secteur de recrutement prioritaire pour les Dogues cet été, après le départ de Loïc Rémy , qui n'a pas prolongé son contrat, et la vente annoncée de Victor Osimhen . Lille a déjà obtenu la signature du jeune Marseillais Isaac Lihadji , 18 ans, qui ne compte à ce jour que deux apparitions en Ligue 1.