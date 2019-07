Mercato : le LOSC, prêt à vendre Rafael Leao dès cet été ?

Auteur de 8 buts et 2 passes décisives pour ses débuts en Ligue 1 la saison dernière, Rafael Leao, 20 ans, était arrivé libre au LOSC à l'été 2018 après avoir résilié son contrat avec son club formateur du Sporting du Portugal.Le jeune avant-centre faisait a priori partie des joueurs sur lesquels l'entraîneur Christophe Galtier pouvait compter à l'avenir, mais il semblerait que ses dirigeants ne soient pas insensibles à certains appels du pied d'autres clubs, prêts à casser leur tire-lire pour signer celui que Luis Campos, le conseiller sportif des Dogues, a surnommé "le Mbappé portugais". Selon La Voix du Nord , quatre clubs auraient dégainé des offres avoisinant les 40 millions d'euros : Valence, deux clubs anglais dont Everton et un club italien."Le potentiel de Rafael Leão n'était encore exploité que de 15 à 20% au Sporting", a déclaré dimanche Luis Campos dans une longue interview accordée au journal portugais Record . "S'il le souhaite et si la structure le soutient et le perçoit - et nous y sommes prêts - Rafael Leão atteindra le sommet. (...) Lille est un club qui doit former et vendre. Nous savons que ces jeunes ne veulent pas jouer toute leur vie à Lille, mais nous savons que nous sommes un extraordinaire tremplin pour ces talents."