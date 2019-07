Mercato : le LOSC recrute le gardien brésilien Leo Jardim

Le mercato du LOSC Arrivées :

Timothy Weah (PSG)

Saad Agouzoul (Chabab Mohammedia, MAR)

Leo Jardim (Rio Ave, POR)

Reinildo (Belenenses, POR, option d'achat levée)

Abou Ouattara (Malines, BEL, option d'achat levée) Départs :

Thiago Mendes (Lyon)

Youssouf Koné (Lyon)

Anwar El Ghazi (Aston Villa, ENG)

Rominigue Kouamé (Cercle Bruges, BEL, prêt)

Imad Faraj (Belenenses, POR, prêt)

Hervé Koffi (Belenenses, POR, prêt)

Hakim Ouro-Sama (Belenenses, POR, prêt)

Scotty Sadzoute (Pau, prêt)

Jonathan Bumbu (Amiens, prêt)



Lancé chez les professionnels au Grêmio Porto Alegre, cet ancien international U20, aujourd'hui âgé de 24 ans, arrive en provenance du club portugais de Rio Ave pour un montant qui approcherait les 6 millions d'euros, selon une source proche du dossier."C'est une très bonne opportunité pour moi, celle de ma vie et je compte la saisir. C'est un nouveau défi, un rêve que je réalise et j'en suis ravi. Je n'arrive pas à décrire ce que je ressens", a-t-il dit sur le site officiel de son nouveau club.Très courtisé par plusieurs autres équipes de Ligue 1, il devrait d'abord occuper la place de numéro 2 derrière Mike Maignan dans la hiérarchie des gardiens. "Léo sort d’une saison au Portugal, sa première en Europe, où il a su prouver qu’il était très compétitif", a commenté Marc Ingla, le directeur général du LOSC. "Il faut d’ailleurs le remercier d’avoir choisi le LOSC car il avait en mains plusieurs propositions d’autres clubs de haut niveau, mais il a préféré opter pour notre projet."Leo Jardim possède la double nationalité brésilienne et italienne. Son arrivée au LOSC ne nécessitera donc pas le départ d'un joueur extra-communautaire.