Mercato : le LOSC recrute le jeune Croate Gregor Gulisija

✍ Le LOSC annonce la signature du jeune Croate Gregor Gulišija.



Bienvenue, Gregor 👊https://t.co/JuKDnNBEOl — LOSC (@losclive) January 16, 2020

Le mercato d'hiver du LOSC ARRIVEE :

► Gregor Gulisija (NK Solin, CRO) DEPART :

◄ Rominigue Kouamé (Troyes, prêt)

Le mercato d'hiver est ouvert depuis le 1janvier mais il a fallu attendre deux semaines pour que le LOSC officialise sa première recrue. Il s'agit d'un défenseur latéral droit qui évoluait jusqu'à présent au NK Solin, en deuxième division croate.Il s'appelle Gregor Gulisija, il a 18 ans et a été formé à l'Hajduk Split, comme son compatriote Domagoj Bradaric, arrivé l'été dernier à Lille. Les deux jeunes espoirs du football croate se connaissent très bien. "Passé notamment chez les U17 de la Croatie, Gregor Gulisija pourra s’aguerrir au sein de la formation lilloise", indique le LOSC dans un communiqué . Il évoluera donc, dans un premier, temps avec l'équipe réserve.Le jeune Croate a disputé 15 rencontres cette saison en L2 croate et a inscrit un but. Il s'est engagé avec Lille jusqu'en 2021. Selon des médias croates , ce transfert a coûté 200 000 euros aux Dogues.