Mercato - LOSC : Thiago Maia serait “très content” de retourner jouer au Brésil

Thiago Maia vendredi au micro de Radio Tropical 94. / © Capture d'écran Facebook / Radio Tropical 94

"Todo mundo sabe que sou flamenguista, mas eu tenho um carinho enorme pelo Santos. Eu sempre falei que a minha primeira opção é o Santos. Ficaria feliz se eu for para o Flamengo também." - Thiago Maia. ⚫🔴🇵🇹🇧🇷 #Flamengo #MaiorDoMundo #SRN pic.twitter.com/PSGcLG3Pwv — maiordomundo (@maiordomundocrf) 22 juin 2019

C'est un Thiago Maia décontracté, en bermuda, casquette et débardeur, qui a participé pendant plus d'une heure, vendredi, à l'émission "Fora de Rumo" sur Radio Tropical 94 , une station locale de Boa Vista, la ville natale du milieu de terrain du LOSC, située dans l'état de Roraima, nord du Brésil.Le joueur y passe actuellement ses vacances, en famille, mais il a naturellement été questionné sur son avenir professionnel, notamment l'intérêt manifesté par Flamengo, célèbre club de Rio de Janeiro, qui cherche à négocier un prêt avec le LOSC dès cet été "La proposition est réelle, tout le monde sait que je suis un Flamenguista (supporter de Flamengo NDR) et je suis très content qu'il y ait des supporters de Flamengo qui m'encouragent à rejoindre le club", a répondu le milieu de terrain de 22 ans . "Tout ce que je peux dire, c'est que je ne sais pas encore ce qui va se passer mais je serai très heureux si ça se produisait. (...) Mes parents sont Flamenguistas, je suis Flamenguista et je pense que 50% des gens dans le Roraima sont Flamenguistas"."J'espère que ça marchera, que personne n'y perdra et que Lille pourra faciliter les choses", a-t-il ajouté. "Mais si ça ne marche pas, je serais aussi content car c'est une grande équipe qui va disputer la Ligue des Champions cette année".Outre Flamengo, Thiago Maia dit ne pas exclure non plus un retour à Santos, son club formateur, à Sao Paulo. "J'ai une grande affection pour Santos. J'ai toujours dit que Santos était ma première option mais je serais tout aussi heureux de rejoindre Flamengo".Le mois dernier, la presse brésilienne annonçait que le LOSC et Flamengo étaient tombés d'accord sur le prêt d'un an du jeune milieu de terrain, champion olympique avec la Seleçao en 2016, moyennant une indemnité d'environ 1 million d'euros (couvrant le salaire du joueur sur la durée du prêt) et une option d'achat fixée à 8,5 millions d'euros.Mais selon le président de Flamengo, les discussions ne sont pas allées plus loin car le LOSC voulait "impliquer un autre joueur en échange, dans la négociation", en l'occurrence le très courtisé Reinier, milieu offensif 17 ans, sur lequel les dirigeants lillois auraient bien aimé poser une option d'achat prioritaire.Thiago Maia est encore à ce jour le joueur le plus cher acheté par le LOSC : 14 millions d'euros payés à Santos à l'été 2017. Si le milieu brésilien n'a pas vraiment rempli ses promesses sur le terrain jusqu'à présent, les Dogues ne semblent pas disposés à le brader pour autant.Un homme va peut-être parvenir à trouver une solution : l'agent de joueurs brésilien Giuliano Bertolucci qui réprésente à la fois les intérêts de Thiago Maia et de Jorge Jesus, l'entraîneur de Flamengo. Cet intermédiaire très influent a joué un rôle déterminant dans le transfert de Maia à Lille, comme dans ceux de Thiago Mendes et Luiz Araujo, achetés eux aussi par le LOSC au Sao Paulo FC à l'été 2017.