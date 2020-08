Mercato - LOSC : le Turc Burak Yilmaz signe un contrat de deux ans avec les Dogues

À ce sujet, la rédaction vous recommande LOSC : Victor Osimhen officiellement transféré à Naples pour un montant record

Le LOSC a officialisé ce samedi 1août l'arrivée pour deux saisons de l'attaquant turc Burak Yilmaz en provenance du Besiktas Istanbul, au lendemain du départ de son buteur vedette Victor Osimhen."Le LOSC est fier d'accueillir aujourd'hui en ses rangs l'international turc Burak Yilmaz (35 ans). L'expérimenté et prolifique attaquant, idole du football turc, a paraphé un contrat de deux saisons avec le club lillois", écrit le club nordiste dans un communiqué publié sur son site internet Son arrivée avait été annoncée le 26 juillet par l'entraîneur du LOSC, Christophe Galtier.Formé à Antalyaspor et passé notamment par les clubs turcs de Fenerbahçe, Trabzonspor et Galatasaray, Burak Yilmaz rejoint deux compatriotes : le latéral droit Zeki Celik et le milieu offensif Youssouf Yazici."La pression continue d'une autre façon, avec d'autres objectifs. Je veux écrire une nouvelle page avec le Losc. Je ne veux pas me décevoir ni décevoir le LOSC qui m'a fait confiance", a déclaré le joueur lors de sa présentation à la presse."J'ai tout de suite appelé Yusuf et Zeki et ils m'ont donné une très bonne description du LOSC. J'ai posé beaucoup de questions et leurs réponses ont rempli mes attentes. Le fait qu'ils jouent dans un contexte où ils sont très heureux humainement a été très important dans ma décision", a ajouté le capitaine de la sélection turque, qui portera le n°17, que son compatriote Celik lui a cédé.Le club lillois doit reconstruire son attaque pour la saison prochaine, où, qualifié pour la Ligue Europa, il jouera sur plusieurs fronts, après le départ de ses deux meilleurs buteurs la saison dernière : le jeune Nigérian Osimhen , 21 ans, vendu à Naples vendredi pour plus de 70 millions d'euros, et le Français Loïc Rémy, 33 ans, parti libre de tout contrat Le club nordiste a par ailleurs présenté une autre recrue, le prometteur milieu défensif mexicain Eugenio Pizzuto (18 ans), qui arrive en provenance de Pachuca, un club de première division mexicaine.Capitaine de la sélection U17, il avait brillé lors du Mondial-2019 de la catégorie où il a décroché la troisième place."L'âge ce n'est qu'un chiffre. Je suis très confiant sur le fait de pouvoir jouer avec l'équipe. Je suis prêt mentalement et physiquement", a déclaré le joueur devant la presse.