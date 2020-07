Mercato - LOSC : Victor Osimhen sous la pression de Naples

À ce sujet, la rédaction vous recommande Mercato - LOSC : Victor Osimhen est à Naples pour finaliser son transfert

Une réponse sous 10 jours exigée par le club

L'attaquant nigérian Victor Osimhen est encore lillois. Annoncé en partance pour Naples , il n'a toujours pas signé son contrat avec le club italien.Dans un article du Corriere dello Sport (en italien), Osita Okolo, un de ses proches, l'assure, "Victor n'a rien refusé". Mais les déclarations de l'entourage du joueur ont semé le trouble : "Il se sent un peu sous pression, et il veut être complètement sûr de son choix."Alors que Victor Osimhen avait demandé un délai de réflexion de seize jours, après avoir visité la ville et l'ensemble des infrastructures du club, son indécision a fini par agacé au sein du Napoli, selon le Corriere dello Sport.Le directeur sportif du club, Christiano Giuntoli a donné un délai de sept à dix jours au Nigérian pour rendre une réponse définitive. Le club avance la nécessité d'un plan B en cas de refus de l'attaquant du LOSC de signer le contrat, et réfute l'idée de pression.Acheté par Lille 12 millions d'euros l'été dernier au club belge de Charleroi, Victor Osimhen, 21 ans, a réussi une excellente première saison avec les Dogues, inscrivant 18 buts toutes compétitions confondues, ce qui lui a valu de recevoir le prix Marc-Vivien Foé du meilleur joueur africain de Ligue 1 . Son transfert serait estimé à environ 70 millions d'euros pour le club lillois.