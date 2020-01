Mercato - LOSC : Yassine Benzia transféré à Dijon

🚨MERCATO / OFFICIEL : Yassine #Benzia est Dijonnais !



Le milieu offensif algérien a signé un contrat de 3 ans et demi au @DFCO_Officiel ! 🔥🔥



Bienvenue à @dijon Yassine !



Communiqué #DFCO ➡️ https://t.co/GerCGhJzFH#Benzia2023 pic.twitter.com/MhH2tVdOGV — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) January 30, 2020

Le mercato d'hiver du LOSC ARRIVEE :

► Gregor Gulisija (NK Solin, CRO) DEPARTS :

◄ Rominigue Kouamé (Troyes, prêt)

◄ Thiago Maia (Flamengo, BRA, prêt)

◄ Yassine Benzia (Dijon, transfert définitif)

"Le DFCO et le LOSC ont (...) trouvé un accord pour le transfert de Yassine Benzia, qui s'est engagé jusqu'en juin 2023", a indiqué le club de Dijon dans un communiqué, sans dévoiler le montant du transfert.Formé à l'Olympique Lyonnais, Yassine Benzia évoluait en prêt à l'Olympiakos ces six derniers mois. "Il a souhaité stopper cette expérience en Grèce pour retrouver la Ligue 1", a précisé le DFCO, ajoutant que le joueur porterait le numéro 10.Benzia avait rejoint le LOSC en 2015 et avait été prêté au Fenerbahçe pour un an en 2018. Il compte quatre sélections et un but en sélection algérienne.