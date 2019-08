Mercato : à peine arrivé à Trabzonspor, l'ancien joueur du LOSC Edgar Ié est prêté au Feyenoord Rotterdam

Le défenseur central portugais Edgar Ié va finalement jouer aux côtés des footballeurs du Feyenoord Rotterdam, pour cette saison 2019-2020, a indiqué le club néerlandais vendredi 16 août. Recruté il y a quelques jours par Trabzonspor, il venait tout juste d'arriver dans le club turc, à la suite de l'échange entre Yazici et Ié , entre le LOSC et le Trabzonspor.Le prêt a été effectué sans option d'achat. Edgar Ié va disputer son premier match dès demain, dimanche 18 août, lors de la visite du FC Utrecht à De Kuip, indique le communiqué de presse de la formation néerlandaise Le Portugais de 25 ans va donc devoir attendre 1 an avant de pouvoir jouer au sein du club turc. Il est en contrat avec Trabzonspor jusqu'en 2022. Il avait joué avec le FC Nantes et le LOSC les années précédentes.