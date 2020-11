Merville : un appel à témoins lancé après la disparition d'un homme de 33 ans

La gendarmerie du Nord a lancé un appel à témoins après la disparition de Cyril Ouvry, jugé importante par le parquet de Dunkerque.Le jeune homme de 33 ans, domicilié rue du Général De Gaulle à Merville (Nord), aurait quitté son domicile le dimanche 15 novembre, sans son véhicule mais a priori en possession de son téléphone personne. Ce dernier a borné pour la dernière fois non loin de là à Gonnehem, dans le Pas-de-Calais, le 17 novembre vers 5H du matin.Cyril mesure 1m75, pèse 70 kg et est de corpulence normale. Il a les cheveux châtain, très courts, les yeux marron et porte une barbichette ainsi qu'une moustache, précise la gendarmerie de Flandre intérieure. On ignore en revancheSi vous disposez d'informations susceptibles d'aider les enquêteurs, vous pouvez joindre la gendarmerie de Merville au