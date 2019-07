Merville : un capybara, plus gros rongeur au monde, est recherché le long de la Lys

Merville : un capybara en liberté

Vidéo de Yaël Duez

Plus gros rongeur au monde

Une capture nécessaire

Une cage posée pour capturer le capybara. / © CHARLES TISON / FACEBOOK

Un capybara, une sorte de marmotte géante, a été aperçu il y a plus d'une semaine près de la Lys, à Merville. Originaire d'Amérique du Sud, il est le plus gros rongeur au monde et peut faire la taille d'un cochon. Une patrouille de police municipale l'a repéré dans les près de la ville. Des vidéos et des photos sur le groupe Facebook "Tu es Mervillois si" a permis de mieux l'identifier.Herbivore et très sociable, le capybara vit en groupe, sur terre mais aussi dans l'eau. D'origine d'Amérique du Sud, il est complètement inoffensif. Certains Américains l'ont même adopté comme animal de compagnie.La police ne sait pas encore si cet animal appartient à quelqu'un et pourquoi il se trouve dans la région. La mairie de Merville a communiqué sur Facebook le 12 juillet dernier, afin d'avertir la population.L'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) a été informé et cherche toujours à le capturer, vivant. "Ce n'est pas une espèce invasive mais à terme, on ne sait pas comment il va se comporter dans ce milieu qui n'est pas le sien à l'origine. Il y a une possibilité de dérégulation de la faune et de la flore donc le laisser en liberté n'est pas envisageable", explique l'ONCFS du Nord.Des pièges ont ainsi été posés, reposant sur le même principe d'une chatière. Ce sont de grandes cages où se trouvent à l'intérieur des fruits et des légumes. Une fois capturé, l'animal sera transféré dans le Centre de la France, dans un établissement autorisé à détenir ce genre d'espèces.Tous ceux qui l’aperçoivent sont invités à ne pas l’approcher ni à l’effrayer, pour permettre aux piégeurs de le capturer plus facilement. "Plus il sera farouche et plus il sera difficile à capturer", rajoute l'ONCFS.