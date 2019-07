Merville : un homme de 79 ans tué dans un accident à la société Brunel, son fils grièvement blessé

Un mort et un blessé grave dans un accident à la société Brunel, à #Merville



L'accident s'est déroulé vers 14h50, route d'Estaires, à Merville (Nord), dans un dépôt de la société Brunel Frères, une entreprise familiale spécialisée dans la récupération de métaux, a-t-on appris auprès de la gendarmerie nationale qui confirme une information de La Voix du Nord Deux personnes - un homme de 79 ans et son fils âgé d'une cinquantaine d'années - participaient à des travaux de sécurisation du site, après une série de vols survenus ces derniers temps, lorsqu'une plaque de tôle métallique, lourde de plus de 2 tonnes, s'est effondrée sur eux.L'homme de 79 ans est décédé sur le coup. Son fils, lui, a été grièvement blessé. Polytraumatisé et victime d'une fracture ouverte, il a été héliporté en urgence jusqu'à l'hôpital Roger-Salengro (CHU de Lille). Il était toutefois conscient lors de son évacuation.Une enquête de gendarmerie est en cours pour déterminer les circonstances de cet accident.