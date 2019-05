Mes voisins viennent de l'Europe entière !

On peut dire que l'Europe a aidé à construire des routes entre les pays, donc à rassembler les peuples, à se mélanger, à faire du métissage.

Que reste-t-il des grandes vagues de migration européennes ?Quand ces familles sont-elles arrivées et quels liens gardent-elles avec leurs pays d'origine ? C'est ce qu'ont voulu savoir Axelle et Camille, des Haut-Parleurs de Roubaix.Un reportage de Camille Aubourg, Axelle Auvray à Villeneuve d'Ascq et Lille

Joao, fils d'un immigré portugais arrivé en France dans les années 1970

Photo de classe d'immigrés italiens dans le Nord, au début des années 1960

Les liens que je conserve avec mon origine hongroise, ils sont très forts. A chque fois que j'évoque la Hongrie, il me vient une très forte émotion. Surtout, ce qui me fait vibrer, c'est quand j'entends la langue et quand j'entends des chants hongrois.

Catherine, nordiste d'origine hongroise / © DR

VIDEO. ""Moi ici, je parle avec tout le monde"", Nadine, habitante de la barre Mozart à Amiens depuis 30 ans Les "Hauts-Parleurs", c'est quoi ? C'est un projet collaboratif de production et de formation au journalisme de la "Haut-Parleurs Académie", qui parie sur la jeunesse et la mixité, mené par le Labo 148 - La Condition Publique à Roubaix avec l'Ecole Supérieure de Journalisme de Lille et le nouveau média "Les Haut-Parleurs" — co-produit par Fablabchannel et TV5MONDE.

Ce projet est cofinancé par l'Union européenne avec le Fond européen de développement régional (FEDER). France 3 Hauts-de-France s'associe à la diffusion de ces reportages, pour leur donner toute la visibilité qu'ils méritent ! "Je t'aime à l'européenne", la nouvelle mini-série de l'Académie Haut-Parleurs (en 5 épisodes) propose de donner la parole à des couples bi-nationaux installés dans les Haut-de France. Ils racontent leur rencontre, leurs galères, expliquent leurs choix de lieu de vie et leurs différences culturelles et exposent leurs espoirs et peurs pour l'Europe.

Catherine, dont le grand-père a immigré en France dans les années 1920.Écriture et réalisation : Camille Aubourg, Axelle AuvrayRédaction en chef : Océane Lerouge, Hélène SeingierMontage : Elvina Attali, Gabriel TardifRemerciements : Catherine, Eva et Yan, Joao, Giuseppe et Mario pour leur participation, Maryse et l’association Dante Alighieri Lille, Martina Semal Kubinska, Marine Vasseur et les archives départementales du NordArchives : Army Pictorial Center et U.S. Army via archive.org, Moteuralioth, Pittier photographe, site Savignac de l'IsleMusique : Bloomin’ Lotus - Sarah the Illstrumentalist, Teremtes - Marta SebestyenMusique générique : Tanguy Jouan"