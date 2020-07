Météo : les Hauts-de-France placés en alerte orange pour orages violents

#MeteoFrance a placé le département du #Nord en #vigilanceorange #orage.

En fin d’après-midi et en soirée, des orages pourront localement être violents.

Restez vigilants. pic.twitter.com/HsCMUWQuNO — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) July 31, 2020

L'ensemble de la région des Hauts-de-France est placée en alerte orange pour orages, ce vendredi 31 juillet. Nord, Pas-de-Calais, Somme, Oise et Aisne sont donc concernés."Après de très fortes chaleurs aujourd'hui, dégradation orageuse à partir de cet après-midi, pouvant occasioner localement des phénomènes violents, en particulier de très forte rafales de vent", préviennent les autorités dans un communiqué."Des dégâts sont localement à craindre sur l’habitat léger et les installations provisoires, des inondations de caves et points bas peuvent se produire très rapidement. Quelques départs de feux peuvent être enregistrés en forêt suite à des impacts de foudre non accompagnés de précipitations", est-il ajouté.La région sera mise en alerte à partir de 16 heures, jusqu'à minuit."Ce vendredi les températures atteindront leur apogée sur les 13 départements placés en vigilance orange avec des maximales proches de 40 degrés.La nuit suivante, de vendredi à samedi, sera encore chaude, voire très chaude. Samedi et dimanche, la chaleur deviendra progressivement moins intense par l'ouest et le nord-ouest, mais les températures devraient rester tout de même très élevées en journée de samedi, avant un rafraîchissement plus sensible dimanche" annonce pour sa part Météo France.