Météo : le niveau 2 du plan grand froid activé dans le Nord et la Somme avec plus de places pour les sans-abris

Gymnase transformé en centre d'accueil

Niveau jaune dans la Somme

Uns'abat en ce début de semaine sur le Nord, avec des températures ressenties chutant jusqu'à. Les préfectures ont décidé de renforcer les, en activant le2 du, "venant compléter les 12 600 places d’hébergement et de logement adapté, ouvertes toute l’année, et les 536 places de mise à l’abri dédiées aux personnes les plus vulnérables du 1er novembre au 31 mars", précisent les autorités.Ainsi, un(près de Tourcoing) est mis à disposition pour une capacité d'accueil de, destinées à accueillir des personnes vulnérables originaires de la métropole lilloise.de mise à l'abrisont également ouvertes àet à, indique la préfecture.Lesdeset dessont également élargies.Dans la Somme, le niveau jaune du plan grand froid est activé depuis vendredi 18 janvier. 48 places supplémentaires s'ajoutent à Amiens aux 956 d'hébergement d'urgence ouvertes toute l'année. Elles sont mises à disposition des associations Agena, Avenir et des maisons d'accueil L'îlot, l'Udaus et la Croix Rouge.Le nombre de maraudes du Samu social est également augmenté. Météo France a placé les 5 départements des Hauts-de-France en vigilance orange ce mardi. Des chutes de neige sont prévues toute la journée, avec localement une couche de 1 à 10 cm. Les température attendues seront comprises entre -4°C et 3°C.