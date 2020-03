Métropole lilloise : en grève, Ilévia alerte sur un changement dans ses horaires de métro ce lundi

⚠️[Derniers départs]

Ce lundi 09/03, les deux lignes circuleront aux fréquences habituelles. Les derniers départs depuis Gare Lille Flandres seront réalisés à 23h30.

Précision : Concernant la ligne 2, en direction de CH Dron, le terminus du dernier départ se fera à Fort de Mons. https://t.co/Xh9nXP1Ejp — ilévia Métro (@ilevia_metro) March 7, 2020

Le premier départ sera repoussé à 6H12, au lieu de 5H12.

Le dernier départ sera avancé à 23H30 à Lille-Flandres, au lieu de 0H30.

Le réseau de métro de la MEL commencera à fonctionner plus tard, et cessera plus tôt, ce lundi 9 mars en raison d'une grève chez Ilévia, a indiqué la société de transport dans un communiqué.Concrètement, les lignes 1 et 2 du métro circuleront avec une amplitude horaire plus courte :En revanche, Ilévia précise que le métro circulera normalement pendant la journée, et que les bus, comme le réseau de tramway, ne sont pas concernés par ce changement d'amplitude horaire.