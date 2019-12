Métropole lilloise : Ilévia renforce son réseau de transports pour la Saint Sylvestre

Une ligne nocturne dédiée

"Boire ou conduire : il faut choisir". Si en cette période de fête de fin d'année, la formule est plus que jamais d'actualité, Ilévia, le réseau de transports de la métropole lilloise propose des solutions à ceux, qui souhaiteraient circuler le soir de la St Sylvestre , en toute sécurité.Une ligne de bus de nuit circulera toute la nuit de 00h40 à 6h du matin, avec une fréquence d'un véhicule toutes les vingt minutes, de quoi donner de la souplesse à ses horaires de retour. Cette ligne reliera Lille Porte de Douai à Villeneuve d'Ascq 4 cantons, "en desservant les principaux lieux de la vie nocturne", comme les rues Massena et Solferino, ou encore la place de la République. Pour veiller au bon déroulement de ces trajets et au cas où les esprits s'échauffent, le réseau de transports déploiera des "agents de médiation" afin d'assurer la sécurité des voyageurs.Pour ce qui est des métros, les fréquences de passage seront également renforcées sur les deux lignes, et ce, dès 20h30 : une rame passera toutes les quatre minutes (contre 6 à 8 actuellement). Les derniers départs de la gare Lille Flandres s'effectueront à 00h30.Ilévia propose des "Pass' Journée" et des "Pass' Soirée", respectivement aux prix de 4.90 et de 2.25 euros, afin de voyager en toute tranquilité et de manière illimité. Et pour ceux qui préfèrent éviter les transports en commun, nous ne saurons que trop vous conseiller de rentrer à pied, ou de dormir chez vos hôtes.