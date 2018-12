Onze lycées du Nord sont bloqués

Incidents à l’entrée du lycée Montebello à #Lille, bloqué ce matin par des élèves opposés à Parcoursup : la police repousse des lycéens avec du gaz lacrymogène. pic.twitter.com/YePnCAJmYK — Benjamin Duthoit (@BduthoitVDN) 3 décembre 2018

A Lambersart aussi, la police intervient



Neuf autres établissements du Nord sont bloqués

Depuis 7h30 ce matin,. Ils protestent "contre Parcoursup et la sélection à l'université", "la réforme du bac" et "en soutien aux professeurs dont les postes sont supprimés", d'après une des manifestantes.Les policiers sont intervenus pour aider des élèves à rentrer dans le lycée, ce qui a fait monter la tension d'un cran. La circulation dans la rue a dû être coupée.D'après nos confrères de la Voix du Nord, présents sur place, lEn fin de matinée, les policiers étaient repartis. Les pompiers sont intervenus sur deux lycéens. L'une était légèrement blessée suie aux gaz lacrymogènes. L'autre a fait un malaise.a aussi dû faire intervenir la police. Une centaine de lycéens ce matin avait bloqué l'accès à l'établissement avec des barrières de chantiers et des poubelles. Depuis, la situation est revenue à la normale.Le lycée Faiherbe de Lille, les lycées Kastler et Mousseron-Jurénil de Denain, les lycées Europe, Jean Bart, Angellier de Dunkerque, le lycée Pasteur de Somain, Marguerite de Flandres à Gondecourt et Pierre et Marie Curie à Aulnoye-Aymeries sont eux aussi concernés par des blocages ou des tentatives de blocage.