Leers : le maire propose gratuitement un local pour accueillir une librairie

2 ans de loyer pour… 0 euros

Façade de la future librairie à Leers / © Mairie de Leers

Chacun peut postuler

Ouvrir une librairie en 2019 dans une petite ville ? L’idée peut sembler un peu folle, mais le maire de Leers Jean-Philippe Andriès est persuadé que ce commerce manque dans sa commune. "Il y a une vraie demande des habitants" explique-t-il. Le local a été fraîchement rénové, encore faut-il trouver un locataire.23 m2, une réserve, des sanitaires et même une petite cour derrière la boutique. Tout ça en plein centre-ville et…. L’idée vient du maire, Jean-Philippe Andriès (SE). Il dresse un constat :. "Notre centre-ville est bien actif, avec beaucoup de commerces de bouche, mais pas de librairie" résume le maire. Alors pourquoi ne pas proposer de prendre le loyer à la charge de la mairie (420€ par mois tout de même !) pendant 2 années pour aider un libraire à s’installer et dynamiser le centre-ville.La mairie est en contact avec deux associations de libraires. Mais la porte n’est fermée à personne, bien au contraire. "Le but est que le locataire reprenne à sa charge le local dès qu'il le peut" confie le maire. Il inviteet, qui sait, devenir le libraire attitré de la ville de Leers.