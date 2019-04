Métropole lilloise : la MEL exige d'Ilévia qu'elle mette fin aux “dysfonctionnements” de l'offre bus

Ilévia plaide le "temps d'ajustement"

C'est un petit coup de gueule qu'a poussé la Métropole européenne de Lille (MEL) contre Ilévia et son gestionnaire Keolis,Vendredi 5 avril, les élus de la MEL ont demandé à Kéolis lors d'un conseil métropolitain "une" peut-on lire dans un communiqué du groupe, qui assureCar la grogne monte, contre le nouveau service de bus mis en place depuis le changement de nom de Transpole en Ilévia, fin janvier . À tel point que le président de la MEL Damien Castelain a convenu vendredi que "le contrat passé avec Ilévia est mal exécuté", comme le rapportent nos confrères de la Voix du Nord Il donne par ailleurs trois priorités à Ilévia :sur certaines lignes,etaux voyageurs.Damien Castelain précise avoir "convoqué notre délégataire pour lui faire part de notre mécontentement" et indique qu'il pourrait réclamer "les pénalités prévues au contrat" si les obligations contractuelles de Keolis n'étaient pas respectées.Dans un communiqué publié vendredi, Keolis se défend en assurant que "la mise en oeuvre de modifications profondes du réseau nécessite un temps d’ajustement pour atteindre un haut niveau de service.""Après deux mois de lancement, 99% des courses sont effectuées tous modes confondus dont pour le bus :" précise le groupe, qui dit analyser les causes des dysfonctionnements signalés pour pouvoir "en prenant en compte notamment la congestion routière et les travaux d’aménagements urbains".Selon Keolis, donc, les retards et non-passages de bus ne devraient donc bientôt plus être qu'un lointain souvenir...