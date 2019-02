Métropole lilloise : que risque-t-on en l'absence de vignette Crit'Air ce mercredi ?

⚠️[#pollution] Alerte sur persistance dans le #Nord, le #Pasdecalais, et l’#Oise : renforcement des mesures.



👉Dès mercredi 27/02 de 6h à minuit, circulation différenciée dans 12 communes de la @MEL_Lille

➡️Plus infos : https://t.co/F5bh2L4caE pic.twitter.com/BCGwMnrZnm

Vignettes Crit'Air 0, 1, 2 et 3

Quelles sont les communes concernées ?

68 euros d'amende

Comment se procurer une vignette ? Il est certes un peu tard pour vous procurer une vignette d'ici demain, mais vous risquez d'en avoir besoin à l'avenir. La commande se fait sur le site du gouvernement, qui indique par ailleurs que 12,1 millions de vignettes ont déjà été commandées. Le prix d'un certificat est de 3,62 euros, le prix d'un envoi postal. Une fois le certificat commandé, il est également possible de voir son suivi en direct.

La préfecture du Nord a imposé la circulation différenciée sur la journée du mercredi dans la métropole de Lille , qui connaîtra son troisième jour consécutif de pollution aux particules fines (PM10), puisque le seuil règlementaire de 50 µg/msera à nouveau dépassé.Après plusieurs fausses alertes, les vignettes Crit'Air obligatoires depuis 2016 vont pour la première fois être mises à contribution dans douze communes de la métropole :etSeuls les véhicules disposant d'une vignetteseront autorisés à circuler dans ces communes. Mais la Préfecture précise tout de même que "tous les véhicules utilisés à des fins de covoiturage, c’est-à-dire transportant au moins un passager en plus du conducteur" seront autorisés. Si vous circulez avec votre conjoint, un ami ou un enfant, ça passera...Problème : de nombreux Lillois ne se sont toujours pas procuré de vignette Crit'Air ! Selon les données de la préfecture du Nord datant du2018,ont été commandées dans les douze communes concernées, qui totalisent 400 000 habitants.Dans le Nord, on compte(sur 2,6 millions d'habitations) et près d'(sur 6 millions) dans l'ensemble des Hauts-de-France.On ne connaît pas le chiffre des autres communes de la métropole, mais on peut supposer que la proportion est sensiblement la même.Si elle n'est pas présente sur le véhicule, l'automobiliste risque la même amende que s'il roule avec une voiture trop polluante, à savoir(contravention de 3classe). Une amende qui peut être majorée àpassé un délai de 45 jours.S'agissant du premier jour d'application de la vignette Crit'Air, les forces de l'ordreInterrogée à ce sujet, la préfecture du Nord n'était pas en mesure de répondre...Si vous ne voulez prendre le risque d'une amende, vous pouvez prendre les transports en commun : "Compte-tenu du risque prévisible de saturation des parkings-relais en proximité de la zone concernée, les transports en commun (TER, métro, tramway, bus) sont à privilégier ou, si possible, le vélo et la marche, explique la Préfecture . Les collectivités concernées mettent en place des mesures de tarification adaptées. Ainsi, la MEL active le Pass’Environnement (1,65€ la journée sur tout le réseau Ilévia) sur l’ensemble du réseau de transports en commun Ilévia (métro, bus, tramway)."La Prefecture invite aussi les employeurs à être souple et favoriser le telétravail.