Métropole lilloise : Transpole adapte ses transports en commun pour les 30 et 31 décembre

Dimanche 30 décembre

de bus circulera à une fréquence de 30 minutes entre 13 heures et 18 heures, desservant chaque fois le centre commercial de Faches-Thumesnil. La ligne 54 passera toutes les 15 minutes, de 13 heures à 18 heures entre Haubourdin et St-Philibert.

Lundi 31 décembre

circulera tous les 20 minutes entre 0h30 et 6h, reliant le centre de Lille aux résidences étudiantes de Villeneuve-d'Ascq, avec une capacité accrue. Les derniers métros de la soirée partiront, comme habituellement, à 0h30 de Lille-Flandres, mais ils seront plus nombreux et devraient passer toutes les 4 minutes sur les deux lignes.

Fêtes obligent, Transpole a annoncé une adaptation de son offre de transports en commun – en bus et en métro, mais pas en tramways – pour, à l'occasion du réveillon de Nouvel an.Les centres commerciaux étant exceptionnellement ouverts ce dimanche, le rythme de passage des bus sera plus rapide que d'ordinaire :Le dispositif ciblera tout particulièrement l'axe entre les quartiers festifs (Masséna, Solferino) et les lieux de résidence des étudiants.Aucun dispositif similaire ne semble avoir été pris dans les autres communes du Nord et du Pas-de-Calais.