Métropole lilloise : vignettes Crit'air et circulation différenciée ce jeudi à cause de la pollution

#Pollution dans le #Nord et le #PasdeCalais



➡🚗- 20 km/h sur les grands axes (110 au lieu de 130, 90 au lieu de 110)

➡ 🚚 80 km/h (au lieu de 90)

🔥 Pas de brûlage à l'air libre des déchets verts, des sous-produits ou coproduits agricoles



Crit'Air 0, 1, 2 et 3 dans la métropole lilloise

Lille (dont Hellemmes et Lomme)

Lambersart

La Madeleine

Lezennes

Marcq-en-Baroeul

Marquette-lez-Lille

Mons-en-Baroeul

Ronchin

Saint-André-lez- Lille

Sequedin

La carte des communes concernées par la circulation différentiée. / © Préfecture du Nord

Comment se procurer une vignette ? La commande se fait sur le site du gouvernement, qui indique par ailleurs que 12,1 millions de vignettes ont déjà été commandées. Le prix d'un certificat est de 3,62 euros, le prix d'un envoi postal. Une fois le certificat commandé, il est également possible de voir son suivi en direct.

"L’association agréée de surveillance de la qualité de l’air, ATMO Hauts-de-France annonce que les départements du Nord et du Pas-de-Calais connaissent, depuis hier, un épisode de pollution aux particules fines (PM 10)", explique dans un communiqué diffusé ce mercredi. "Le niveau réglementaire fixé à 50 μg/m³ pourrait être encore dépassé aujourd’hui et demain (jeudi NDR). Par conséquent, le niveau d’alerte sur persistance est déclenché".A compter de 18h ce mercredi,(au lieu de 130), celle sur les portions routières d'ordinaire limitées à 110 km/h passera à 90 km/h. Les poids-lourds ne devront pas dépasser les 80 km/h.Jeudi, la, dansDe 6h à minuit, seuls les véhicule affichant sur leur pare-briseseront autorisés à circuler dans ces communes.La préfecture du Nord rappelle que circuler à bord d’un véhicule non autorisé est passible d’. Les grands axes routiers (A1, A22, A25, N227, D652) traversant la métropole ne sont pas concernés par ces restrictions. Les véhicules utilisés "à des fins de covoiturage" peuvent également circuler "quelle que soit leur vignette".Pour inciter les usagers à utiliser les transports en commun, la Métropole européenne de Lille (MEL) activera son. Cette mesure "permet, pour le prix d'un ticket unitaire de 1,65 euro, d'utiliser en illimité les transports en commun" toute la journée, selon la MEL. "La région Hauts-de-France propose également un tarif incitatif pour les usagers des lignes routières interurbaines entrant et sortant de l'agglomération lilloise", a précisé la préfecture.