Métropole lilloise : les vignettes Crit'Air et la circulation différenciée reconduites vendredi

⚠️ #Pollution dans le #Nord et le #PasdeCalais : Le préfet poursuit, ce vendredi 19 avril jusqu’à minuit, les mesures d'urgence dans l'ensemble des secteurs : transports, industrie, résidentiel tertiaire et agriculture. Pour plus d’infos ➡️ https://t.co/xuLKD1cOIW pic.twitter.com/mNMevEHkz4 — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) 18 avril 2019

Lille (dont Hellemmes et Lomme)

Lambersart

La Madeleine

Lezennes

Marcq-en-Baroeul

Marquette-lez-Lille

Mons-en-Baroeul

Ronchin

Saint-André-lez- Lille

Sequedin

La carte des communes concernées par la circulation différentiée. / © Préfecture du Nord

Comment se procurer une vignette ? La commande se fait sur le site du gouvernement, qui indique par ailleurs que 12,1 millions de vignettes ont déjà été commandées. Le prix d'un certificat est de 3,62 euros, le prix d'un envoi postal. Une fois le certificat commandé, il est également possible de voir son suivi en direct.

Ne retirez pas tout de suite votre vignette Crit'Air : la préfecture du Nord a indiqué ce jeudi 18 avril la reconduite des mesures prises en réaction au pic de pollution aux particles fines (PM10) qui sévit sur la métropole lilloise. Comme aujourd'hui , les seules véhicules autorisés à rouler dans douze communes de la métropole sont ceux affichant une vignette Crit'Air 0, 1, 2 ou 3. Seule exception tolérée : les automobilistes roulant avec au moins une autre personne, de manière à encourager le covoiturage. Autrement, les contrevenant encourent une amende de 68 euros.Pour rappel, les douze communes concernées sont :Par ailleurs, la vitesse maximale sur les axes autoroutiers reste abaissée de 20 km/h jusqu'à vendredi soir.Alors que les Hauts-de-France connaissent un nombre de plus en plus grand de pics de pollution depuis le début de l'année, des élus EELV ont réclamé à travers des actions à Lille des "mesures fortes" et un "plan régional de lutte" contre la pollution.La Métropole européenne de Lille a pour sa part reconduit le "pass environnement" qui permet pour le prix d'un ticket unitaire (1,65 euros) de voyager en illimité dans les transports en commun du réseau.L'interdiction de circulation des véhicules les plus polluants, "cela ne suffit pas !", a réagi Jérémie Crépel, porte-parole EELV dans le Nord-Pas-de-Calais, lors de l'opération de sensibilisation en plein coeur de Lille.